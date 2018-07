El cineasta Luc Besson, denunciado por segunda vez por agresión sexual

El director francés Luc Besson, conocido por películas como "El gran azul" o "El profesional (Léon)", ha sido denunciado por segunda vez por presunta agresión sexual. La demandante es una exdirectora de casting que trabajó con él. Esta denuncia se suma a la presentada el pasado 18 de mayo por la actriz y modelo Sandrine Van Roy por violación.

La segunda denunciante, que se hace llamar Amandine, presentó su demanda el pasado 6 de julio ante la Fiscalía y contó al digital francés de investigación Médiapart que fue acosada durante una colaboración en la película de acción "El beso del dragón", estrenada en 2001 y en la que Besson trabajó en el guión.

"Él llegaba a menudo por mi espalda para darme besos en el cuello" dijo. En otra ocasión, asegura que le tocó los senos delante del resto del equipo. "Entonces lo aparté violentamente con los codos".

Al terminar el filme, dejó de trabajar para Besson, pero cuatro años más tarde se lo encontró por casualidad. El realizador le propuso una nueva colaboración y ella aceptó "para poder pagar su alquiler", pero, según su versión, sufrió los mismos tocamientos.

"No tengo nada que ganar en esta historia. Solo la esperanza de que Luc Besson no pueda adoptar esos comportamientos nunca más con quien sea", contó Amandine. "Me había jurado hablar el día que una mujer hablase primero", zanjó.

Van Roy, de 27 años, denunció al cineasta en mayo horas después de ser supuestamente agredida en un hotel.

La actriz contó a la policía que se bebió una taza de té, empezó a sentirse mal, fue "empujada por la espalda en el cuarto de baño" y perdió el conocimiento.