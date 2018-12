Banderas y Cruz aspiran a los "Globos de Oro"

Antonio Banderas y Penélope Cruz están en la carrera por los "Globos de Oro". Los dos intérpretes españoles optan a los premios a mejor actor de miniserie y mejor actriz de reparto en una serie de televisión por sus respectivos papeles en "Genius: Picasso" y "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace". Dos interpretaciones por las que los españoles también estuvieron nominados a los "Emmy", aunque en esa ocasión se fueron de vacío.

Antonio Banderas, que acumula su cuarta nominación al "Globo de Oro", aspira al galardón por encarnar a otro malagueño universal, Pablo Picasso, en la serie producida por National Geographic. Previamente, el intérprete acarició el galardón por sus papeles en las películas "Evita" y "La máscara del zorro" y por la miniserie "And Starring Pancho Villa as Himself".

En la carrera por el premio, Banderas compite contra el hispano-alemán Daniel Brühl, por "El alienista"; Darren Criss, por "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace"; Benedict Cumberbatch, por "Patrick Melrose", y Hugh Grant, por "A Very English Scandal".

Esta nominación también es la cuarta para Penélope Cruz, que anteriormente optó al galardón por las películas "Volver", "Vicky Cristina Barcelona" y "Nine". Aunque ganó el "Oscar" por el filme de Woody Allen, se quedó sin "Globo de Oro". Un vacío en su fabuloso palmarés que aspira a cubrir con su interpretación de Donatella Versace.

Enfrente tendrá una dura competencia, también optan al galardón Alex Borstein, por "La maravillosa Sra. Maisel"; Patricia Clarkson, por "Heridas abiertas"; Thandie Newton, por "Westworld", e Yvonne Strahovski, por "El cuento de la criada".

En el ámbito de las series, lo más llamativo acaso sea la ausencia entre las nominadas de "El cuento de la criada", triunfadora el año pasado, y de producciones como "Westworld" o "Maniac".

Del resto de nominaciones, destaca la presencia de dos de los grandes éxitos del año como aspirantes a mejor película de drama: "Bohemian Rhapsody" y "Black Panther". En el caso de esta última, se trata además de la primera película de superhéroes de la factoría Marvel en aspirar al premio.

También destacan las tres nominaciones obtenidas por "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón para Netflix, incluyendo la de mejor película extranjera. Y el retorno a las candidaturas de dos auténticos clásicos: Candice Bergen, nominada a mejor actriz de serie de comedia en su reencuentro con "Murphy Brown", y Robert Redford, que aspira al premio al mejor actor de comedia o musical por "The Old Man and The Gun", su última película delante de las cámaras.