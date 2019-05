Sara Carbonero e Iker Casillas, arropados por las redes y otros famosos

Sara Carbonero e Iker Casillas están pasando uno de los momentos más duros de sus vidas. La pareja ha vivido otras etapas difíciles pero no como esta, porque la salud es lo primero.



Hace unos años Iker sufría una gran lesión en el brazo tras una patada involuntaria de Álvaro Arbeloa, que le alejaba del terreno de juego y que ambos pasaron juntos, unido a otras noticias que ahora no vienen al caso. La pareja sabe como nadie vencer los obstáculos que la vida presente pero esta temporada se han encontrado con unos problemas de salud.



Si hace unos días el portero recibía un duro mazazo tras su infarto a los 38 años de edad, ahora es la periodista la que ha querido compartir con sus seguidores que padece un tumor de ovario donde miles de personas no han querido dejar la ocasión de mostrarles todas sus fuerzas y sus mejores mensajes de apoyo.



Carbonero se abría en cuerpo y alma explicando que en una revisión le encontraron un tumor de ovario del que ya ha sido operada:



"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada.



Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz.



Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia".



El que fuera cancerbero del Real Madrid era el primero en apoyar a su querida esposa: "Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero".





: "Ay Sara. Todo mi ánimo, mi apoyo y mi cariño. Un beso enorme para toda la familia".su querida Isabel Jiménez, la actriz Hiba Abouk, Manuel Carrasco, son algunos de los primero mensajes que llegaban tras la conmocionante noticia Sara Carbonero.Alejandro Sanz, gran amigo de la pareja le dejaba un mensaje de gran fortaleza: "Querida amiga. Lucha, pelea como tu sabes. Tod@s estamos contigo, sólo esperando para ver como te recuperas".Carlota Corredera, Mónica Carrillo y Roberto Leal tampoco se han olvidado de ella: "Toda la fuerza del mundo. Sois una familia ejemplar que, una vez más, saldrá adelante como sin mirar atrás", comentaba el presentador de RTVE."Un abrazo enorme Sara; repleto de Calor y Confianza".Paula Echevarría, era otra que también le mandaba toda su fuerza a la periodista: "Eres más fuerte que esta y mil tormentas juntasBibiana Fernández, Alba Carrillo, Marta Hazas, Toni Acosta, Carla Pereira, Tania Llasera, Cristo Bañez, Alicia Promesas, María Escoté, Maria José Suárez, Remedios Cervantes, son otros de los famosos que han querido arropar a Sara Carbonero.un suma y sigue que en tan solo una hora se ha llenado de más de cien mil comentarios.