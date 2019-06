Belén Esteban, la novia de España a la que nadie hace sombra

Belén Esteban es sin contestación la novia de España. Nadie le hace sombra. Ni cantantes de ópera, dígase Ainhoa Arteta, ni socialities ni influencers de nuevo cuño, como María Pombo. Hubo un tiempo en el que la llamada Princesa del Pueblo era repudiada en ciertos medios, que a regañadientes informaban de sus aventuras y desventuras, en boca de todo el mundo. Incluso en su primera boda tuvo problemas hasta para encontrar una firma que diseñara su traje. Todo eso ha pasado. Belén ha conquistado la portada de "Hola" y la sevillana Fátima Álvarez-Ossorio creó un vestido para ella estilo princesa que ha dejado boquiabierto a medio país. Y con eso está todo dicho. La ex de Jesulín de Ubrique (su fama viene de ahí, pero lleva tiempo volando sola) ha logrado mantener cinco días bajo llave la exclusiva de su traje de novia con el que asalta este miércoles en el quiosco la primera página de la revista, la llamada "biblia rosa" de la prensa del corazón. Su foto, la de una mujer feliz y muy guapa, es la que manda en tres cuartos de la portada de "Hola". El cuarto que queda libre es a medias para María Pombo y su boda "romántica y divertida", y Ainoa Arteta, un enlace con "arte y sentimiento".



De exclusivas llega cargado el quiosco rosa. "Lecturas" publica la de Toñi Moreno, quien a sus 46 años va a ser madre. La presentadora no fue a la boda de Belén Esteban por algo. Y este algo es que su embarazo no está siendo todo lo tranquilo que quisiera. La revista lleva a portada el trío de bodas, con foto para Ainoa Arteta. Además, cuenta el encontronazo que Jordi González y María Teresa Campos tuvieron en la boda de Belén. Carlos Lozano aprovecha para meter el dedo en el ojo a Isabel Pantoja, después de haber sido expulsada de "Supervivientes": "Hace teatro, no me la creo".

"Semana" centra su portada en los enlaces, con foto para los tres, si bien el de Belén Esteban, el que manda, se aborda desde el punto de vista de Carmen Borrego, quien explica "qué ocurrió" en la boda, se entiende que con su familia. Las Campos se fueron contentas porque "acercaron posturas" con sus excompañeros televisivos.

El notición rosa lo suelta "Diez Minutos": la nadadora Gemma Mengual se ha divorciado en menos de un año de Enric Martín y ahora sale con Andrés Velencoso. Son, sin lugar a dudas, la pareja sorpresa del verano. La revista asegura que ambos no se esconden y fueron vistos en Madrid de picoteo y tomando unas copas en una terraza, donde se dieron besos en público. Raquel Bollo va a ser abuela. Su hija Alma, 19 años y novio desde hace uno (Juan José), va a ser madre. Elsa Anka tiene una hija, Lidia Torrent, que hace sus primeros pinitos en la moda y ahora también en las revistas del corazón. Y es que la chica es novia del ex de Lara Álvarez, la gijonesa que reina en el Caribe al frente de "Supervivientes". Más de la boda de Belén Esteban, de la que todo el mundo habla y chupa rueda: en este caso, Kiko Hernández. Cuenta cómo fue su encuentro con las Campos.