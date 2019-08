La diseñadora de los bolsos de la reina Letizia, Lidia Faro: "Cada vez que ella lleva un bolso mío, mis ventas suben"

Lidia Faro se ha convertido en una de las diseñadoras de bolsos y zapatos más buscadas del panorama nacional e internaciona. Su éxito ha alcanzado una popularidad -dentro del mundo de las celebrities y de exclusivas damas que quieren guardar el anonimato y que Faro guarda con discreción- que ni ella misma auguraba y todo gracias a la Reina Letizia como ella asegura. Nunca se podía imaginar que tras ganar el Premio Nacional de Moda, PRENAMO, la mujer de Felipe VI fuera a interesarse por su colección.

La Reina Letizia no cuenta con uno, sino con tres y es habitual verla lucirlos en muchos de sus actos al igual que a otras personalidades públicas como Carolina Herrera o Virginia Troconis. Hechos con piel de pitón y de cocodrilo, estos bolsos han supuesto una revolución nacional e internacional para las más coquetas que no se conforman con cualquier cosa.

-La Reina Letizia es cliente suyo... ¿Cómo empezó la comunicación con ella?

-Hace dos años me dieron el PRENAMO (Premio Nacional de la Moda), de diseñadores de la moda. A través de ese premio ella me conoció y fue su estilista Eva (Fernández) la que me contactó y así es como iniciamos la relación. Realmente, ella me llamó, bueno me mandó un email para tener mi contacto personal, y antes de que ella me hablara, le dije: "Pues es que te tengo que decir que yo cuando empecé con mi firma le diseñé un bolso para ella, específicamente pensando en ella, inspirado en ella. No le dio tiempo a decirme nada porque yo le dije que tenía un bolso para ella, es el que se llama LETIZIA". Sé que le encantó y que estaba muy agradecida con el diseño, porque a través de Eva me mandó unas palabras de apoyo, de admiración y de cariño. Le gustó y es evidente que le gustó porque ese bolso ha llegado a ponérselo tres veces en una misma semana. Te voy a contar una curiosidad, yo vi que en Inglaterra lo llevaba ella abierto y entonces hablé con Eva y le propuse hacerle uno igual un poco más grande y me dijo: "No, está encantada con ese, no lo quiere ni más grande ni nada".

-¿Qué siente al ver que la Reina de España ha lucido sus diseños?

-Muchísima felicidad, orgullo, agradecimiento porque no nos podemos olvidar de que Doña Letizia es una ventana al exterior, una ventana internacional. Estoy muy agradecida y satisfecha con mi trabajo.

-¿Qué sentiste cuando viste a la Reina Letizia por primera vez con un bolso de tu firma?

-Una alegría que no te puedes ni imaginar. Yo me acababa de levantar, me acababa de preparar, me fui a la oficina y de repente llego, abro el ordenador y veo la portada de El Mundo y era Letizia con mi bolso.

-¿Qué supone eso para la firma?

-Desde el momento que lo lleva Doña Letizia supone prestigio, reconomiento, ventas, publicidad, supone muchas cosas. Una publicidad brutal, cada vez que ella lleva un bolso mío, mis ventas suben mucho.

-¿Volveremos a ver a la Reina Letizia con otro bolso de esta firma?

-Sí, con otros.

-¿Existen otras personalidades públicas que visten bolsos de tu firma?

-Sí, Carolina Herrera, Virginia Troconis y más gente que no se puede saber.

-¿Esperaba que esta firma tuviera tanta repercusión?

-Para nada, de hecho cuando yo le hice el bolso a Doña Letizia, lo diseñé pensando en ella y poniéndole su nombre pero para mí, porque yo pensé: 'Dentro de 20 años cuando yo sea un poco conocida, yo se lo mando'. Jamás pensé que se fuera a hacer realidad.