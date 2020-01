El "Batman" de Robert Pattinson echa a volar tras una larga gestación

Julia Baird, hermana de John Lennon, ha publicado sus memorias, "Imagine this", en las que habla de la que fuera esposa del músico, Yoko Ono: "Me parecía que ella estaba controlando su vida e igualmente él parecía que se lo estaba permitiendo. Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo".