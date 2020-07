El ardiente verano de Enrique Ponce en Cabo de Gata

Enrique Ponce afronta el verano, quizás, más ardiente de los últimos años y lo hace en Cabo de Gata junto a su novia, la almeriense Ana Soria, con la que nadie se pone de acuerdo cuánto tiempo lleva cortejando. Ni el torero ni su aun mujer, la doliente Paloma Cuevas, aclaran cuándo ellos lo dejaron (lo de ser pareja), cuándo él conoció a Soria, cuándo Paloma conoció que Ponce conocía a la chica€ Lío de fechas para jolgorio del quiosco rosa, que llega con sus portadas bien nutridas del culebrón del verano.



En "Semana" van por delante (la revista dio la exclusiva de la separación del matrimonio Ponce-Cuevas, 24 años de relación ejemplar e impoluta) y en portada anuncian un reportaje en el que describen a Ana Soria: "Así es la mujer que ha enamorado a Enrique Ponce". Al lado del titular va una foto de la chica (21 años) caminando toda seria y mirando al suelo. Más exclusivas que se marca la cabecera: la de Eva González y Cayetano Rivera, que se mudan a Sevilla y dejan Madrid; y la del embarazo de Isabel Jiménez, que también ha elegido Cabo de Gata (ella es de Almería) para vacacionar. Acompañan la noticia con una foto de la periodista saliendo del mar. El Mediterráneo, pero en Ibiza, ha sido elegido por Alfonso Merlos y Alexia Rivas (la pareja del "Merlos Place" o de la pillada en pleno confinamiento) para refrescarse. "Apasionadas vacaciones" es como describen su escapada en "Semana", donde entrevistan a Ana Nieto, flamante ganadora de "Masterchef".



"Enrique Ponce presume públicamente de su relación con Ana Soria", titulan en la portada en "Hola", en un claro gesto de meter el dedo en la llaga de Paloma Cuevas, que había pedido discreción al torero. Nada más lejos de lo que él hace, loco por proclamar a los cuatro vientos su amor por la joven. La revista (que se reparte el domingo con LA NUEVA ESPAÑA) ilustra el comentario con la foto que la feliz pareja ha subido a sus redes sociales, abrazados y sonrientes. Si el divorcio Ponce-Cuevas no se avecina tranquilo, ya no lo es el de Alejandro Sanz y Raquel Perera. Según "Hola" se han declarado la guerra. Pero la gran protagonista de la biblia rosa esta semana es Terelu Campos, quien enseña su casa y anuncia que su economía está "saneada" después de haber vendido su ático. La periodista habla de su hija, de su amiga Mila Ximénez y de que en el confinamiento se rompió una costilla.



En "Diez Minutos" han logrado fotos de Ponce y Soria disfrutando del verano, sonrientes, a lomos de un flotador en la playa. También han pillado a Tania Llasera por la playa, pero en el Norte, "tras haber perdido 10 kilos", recalcan. Cuelan foto de Merlos y Rivas en Ibiza, donde "consolidan su amor", y aportan detalles de la participación de María Teresa Campos y su hija Carmen Borrego en la serie "Veneno".



Solo "Lecturas" (los sábados, con LA NUEVA ESPAÑA) se desmarca del "caso Ponce" y apuesta por nutrirse de la televisión (Tele 5) y sus personajes. Así las cosas María Patiño se lleva casi toda la portada con su nuevo cuerpo en bañador: "Así ha quedado después de varios retoques". Entrevistan a María Teresa Campos, que ha vendido su mansión, y a una exnovia del novio de María Jesús Ruiz a la que éste por lo visto le sacó 2.500 euros (dice la ex) para gastárselos con la segunda. A ver quién se aclara.