Ana Obregón e Isabel Pantoja. Hay cosas que nunca cambian en el quiosco rosa. La actriz y la tonadillera son un clásico de las portadas del corazón de los últimos 40 años en España. Y ahí siguen, porque tienen su público y sus andanzas interesan. Ambas están ahora en el candelero, por motivos muy dispares. Pero ahí están. Eso sí, una coincidencia: las dos famosas estarán el próximo 31 de diciembre en la Puerta del Sol para despedir el año retransmitiendo las campanadas para dos cadenas de televisión distintas.

“Hola” dedica la portada entera a la primera, que poco a poco recupera su presencia pública tras enterrar a su hijo Álex Lequio. Han pasado seis meses desde la muerte del joven y Ana Obregón intenta procesar tanto dolor. “Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado”, dice la actriz, que posa muy guapa envuelta en un chaquetón negro. Entre sus proyectos más inmediatos, dar las campanadas en Nochevieja.

En “Lecturas” siguen adelante con el lío monumental que ha montado Kiko-Paquirrín Rivera con la herencia de su padre. En resumen: acusa a Isabel Pantoja de haberle quitado lo que es suyo. “Mi madre es mala persona”, espeta el disc-jockey en la portada de la revista, en la que analizan las memoria del padre de Paquirri, concretamente “los estractos más polémicos”. Pero el bombazo, de confirmarse, llega con Belén Esteban, quien estaría planteándose dejar “Sálvame” para irse a otro programa de nuevo cuño.

“Semana” llega al quiosco con una portada monográfica del “caso Pantoja”. No dejan ningún aspecto por abordar: la entrevista televisiva en la que Kiko “destroza” a su madre; la posibilidad de que Fran y Cayetano Rivera, hijos de Paquirri y su primera mujer, Carmina Ordóñez, lleven a Isabel Pantoja a los tribunales para reclamarle la herencia y esta pueda acabar en la cárcel de nuevo; la sentencia judicial que esta no cumplió; y las negociaciones de la cantante para dar las campanadas en Telecinco.

En “Diez Minutos” se hacen eco de la entrevista de Paquirrín en la tele días atrás en la que acusó a su madre de todo. Cuentan que la Pantoja está medicada y con ataques de ansiedad, y también que Fran y Cayetano Rivera piensan en volver a reclamar ante el juez la parte de la herencia paterna que les corresponde. La revista dedica un hueco a Ana Obregón y al anuncio de que dará las campanadas. No falta, además, la foto de una embarazadísima Paula Echevarría, que ya lleva cinco meses de embarazo.