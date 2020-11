Paula Echevarría está feliz. No hay foto en la que no sonría y muestre al mundo el dulce momento en el que se encuentra. Desde que anunció que espera un hijo con el futbolista Miguel Torres, no ha dejado de compartir los avances de su embarazo.

Hace unos días la actriz contaba cuál era su antojo últimamente: desayunar churros con chocolate. También comparte con sus seguidoras lo contrario: muchos de los entrenamientos que está llevando a cabo para mantenerse sana y en forma durante el periodo de gestación.

Y es que a la actriz ya se le va notando el embarazo. Lo muestra una de sus últimas fotografías en la que se puede ver su incipiente barriga bajo un vestido estampado. A la instantánea sólo le acompaña la palabra "growing" (creciendo, en inglés) y el hashtag "dulce espera". Con esta imagen, que vale más que mil palabras, la asturiana arrancó miles de corazones a sus seguidores que la colmaron de "likes" y comentarios bonitos.