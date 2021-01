El posado de Anabel Pantoja sobre la nieve en los estudios de Telecinco ha dado que hablar más allá del plató de Sálvame. De hecho, el pasado viernes, en “El programa de Ana Rosa” se analizó el polémico desnudo integral de Anabel Pantoja en la nieve, imitando una foto de Cristina Pedroche subida en Instagram.

El colaborador Joaquín Prat fue el primero en pronunciarse sobre la pose en la nieve de la colaboradora de “Sálvame”: "Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien".

En ese sentido, la presentadora Ana Rosa Quintana, tras escuchar a su compañero, comentó su opinión sobre el desnudo: "A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida".

Tras estas palabras, a la presentadora le han llovido críticas. Su valoración del desnudo de la colaboradora de “Sálvame” no ha caído en sacos rotos. han sido los que han criticado a la colaboradora por haberse prestado a ello. Tras el comentario de la presentadora, su compañero Miguel Ángel Nicolás criticaba las palabras de su ‘jefa’: “Pero Ana, ¿si no tuviera tanto peso o estuviera delgada nos parecería bien? ¿Nos parecería igual de mal? La Pedroche nos parece maravilloso, pero como es Anabel no gusta tanto…”.