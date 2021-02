Trina tiene 82 años y su nieto Scott 28. Está soltero y su abuela ha querido ayudarle abriéndole un perfil en la conocida red de ligue Tinder. La anuncian por todos los sitios y cada vez son más las personas que encuentran pareja en esta plataforma. Es por eso que Trina no lo dudó.

Sin duda, la descripción de esta abuela británica de su nieto es de lo más sincera. Admite que es "vago" y "desordenado". Esta es la descripción compeleta:

“Hola, soy Trina, la abuela de Scott. Lleva soltero casi dos años y creo que necesita mi ayuda, así que le he abierto un perfil aquí para ayudarle a que encuentre novia. Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto adorable, muy desordenado; necesita una novia que sepa cocinar, a no ser que te apetezcan tostadas con alubias. Es muy trabajador y es fantástico preparando té, le encanta el cine y la televisión. Es un poco vago y no le van mucho los deportes, pero le encanta dar paseos. Su plato favorito es la comida china para llevar y, bueno, eso es todo. Si quieres saber más, desliza a la derecha”.

Scott no se enfadó con ella cuando se enteró que estaba haciendo de Cupido. “Sé que lo hace con buena intención. Ya tengo 26 "matches" desde que lo creó”, ha dicho.