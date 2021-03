Susana Molina se enamoró en Gran Hermano de un concursante, Gonzalo Montoya, y lo dejó varios años después en otro reallity. La primera edición de La Isla de las Tentaciones terminó con la pareja rota, a pesar de que no hubo infidelidades por parte de ninguno de los dos. Con esta etapa cerrada, ella se mudó a Madrid y allí se dedicó a trabajar en redes sociales. Desde entonces la han relacionado con varias personas. Harta de eso, ha publicado por sorpresa varias imágenes con su pareja, Guille Valle.

A través de un carrusel de fotografías y pequeños vídeos se ve a la pareja disfrutar de varios momentos juntos, tanto en casa, como en el coche o en algún local.

Guille Valle es veterinario en una conocida clínica de Madrid donde Susana lleva a su perro "Bruno". Es muy probable que ambos se conociesen allí y empezasen una historia de amor.

Lucía y Manuel, la primera pareja roja de La Isla de las Tentaciones 3

La segunda hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 3' acaba con la relación de Lucía y Manuel. La gaditana dio por concluida su relación y decidió marcharse sola el reality de Mediaset después de un reencuentro en el que no se dejó llevar por las lágrimas de su expareja, estallando contra él al verle: "Falso eres, no llores. Más vas a llorar cuando llegues a la realidad, que pena lo que eres. ¿Qué haces haciendo el gesto de llorar si no tienes ni una lágrima?".