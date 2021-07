El estribillo de su canción aún resuena en la cabeza de muchas generaciones en España: "Antes muerta que sencilla". María Isabel regaló una canción de verano que a día de hoy se sigue usando como coletilla en muchas conversaciones y que todavía muchos recuerdan. Aquella niña que iluminaba con su música y su desparpajo ante las cámaras se convirtió en una mujer en busca de un sueño, seguir creciendo en el ámbito musical y llenar de alegría con sus canciones. Sin embargo, su carrera ha llegado a un punto a parte debido a un problema de salud.

La cantante ha confesado en sus redes sociales que padece ansiedad y que abandona la música. Un mensaje que ha conmocionado a sus fans: "Mi gente… he tomado esta decisión Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado! Y es duro, y me da rabia… y más yo que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto! Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo… Os contaré con más detenimiento esto…pero ahora con lágrimas en los ojos sólo me queda deciros… Gracias…Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido! Pero es el momento de meditar De pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino! Os amo mucho".

Su post se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo. "La valentía de escucharte y saber tus necesidades hoy...Que hoy es lo único que existe e importa...Bravo mi Mari valiente y maravillosa,los cambios aturden pero siempre siempre son para mejor...Tienes toda la vida por delante..Te quiero", le contestaba Rocío Madrid. "Has sido un ejemplo para mí desde que tengo memoria. Pase lo que pase, a tu lado siempre", le respondía una usuaria anónima. "Siempre serás la número 1 te seguiremos en tus nuevas etapas te queremos bendiciones ", añadía otro.