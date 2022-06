Por sorpresa pilló a muchos el bautizo del hijo pequeño de Paula Echevarría y Miguel Torres, Miki. La asturiana de Candás convocó este pasado domingo 5 de junio en Madrid a familiares y amigos para tan importante acontecimiento. "Semana" lo lleva en portada con una foto de los felices padres y el pequeño, de algo más de un año. Por supuesto, el modelo de la actriz es objeto de todo tipo de análisis, de los que la candasina sale muy bien parada con su impecable look total white (vestido blanco enterito). La primera plana de la revista es de lo más refrescante con dos escapadas al mar: la de María Patiño, con su pareja, y la de Susanna Griso, ídem. Más morbo tiene esta última, por ser de las primeras fotos que hay de la presentadora y Joaquín Güell, ex de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo. Ambos se fueron a Malta y allí fueron fotografiados disfrutando del Mediterráno y luciendo sonrisa. La portada se completa con la primera entrevista que concede en España la protagonista de "Con aroma de mujer", Lucía.

En "Hola" se centran en el acontecimiento de la semana y, a buen seguro, de los próximos meses: la separación (que no divorcio, pues no estaban casados, eso que ganan) de Shakira y Gerard Piqué. La revista anuncia toditos los detalles de una "wakaruptura" que ha sido por capítulos, ya que se ha ido contando poco a poco hasta que ambos decidieron consumarla. Marta Ortega se ha ido a navegar a la Costa Azul con su yate y en cubierta han tomado unas bonitas fotos de la súper jefa de Inditex con su hija pequeña Matilda. Por supuesto no falta en "Hola" un amplio reportaje del jubileo de la Reina Isabel II de Reino Unido, que reunió a toda la familia en Londres días atrás, incluidos los díscolos Duques de Wessex.

Shakira y Piqué son también protagonistas en "Lecturas", que hace leña del árbol caído, es decir, del mal rollo que hay entre la pareja. Ambos coincidieron en un partido de su hijo y al parecer la tensión fue total, además de las malas caras (basta ver las fotos). Hay reportaje de la casa de 3 millones de Rocío Jurado que se vende y también una reseña de la boda de Vania Millán, ex de René Ramos, hermano de Sergio Ramos y, por tanto, excuñada de Pilar Rubio, quien asistió sola al enlace.

En "Diez Minutos" luce tipo Olga Moreno en la playa. Y es que la exmujer de Antonio David Flores se ha sometido a una lipoescultura, de la que está muy orgullosa y así lo exhibe junto al mar. Moreno está sola sin pareja (que se sepa), al igual que Terelu Campos, quien sale en portada proclamando su felicidad por estar soltera. "No echo de menos una pareja", asegura. No faltan en portada el bautizo de Miki Torres y la boda de Vania Millán. Es que la temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) no ha hecho más que empezar.