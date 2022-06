María del Monte no se esconde más. Aprovechó el pregón del Orgullo LGTBIQ+ 2022 en Sevilla para hablar de su orientación sexual. "Hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí", dijo para finalizar su discurso. Recibió una gran ovación y son muchos los rostros conocidos que aplauden el paso que ha dado. Es el caso de la presentadora Toñi Moreno.

"Ya sabes lo orgullosa que estoy de ti. No sólo por esto. Por todo", escribió Toñi en una publicación de Instagram para acompañar el vídeo del pregón de Sevilla en el que María del Monte habla sin tapujos sobre lo que siente. La presentadora andaluza suele hablar abiertamente de su homosexualidad porque considera que así puede ayudar a otras personas. De hecho, este jueves acudió a una gala por la diversidad y la pluralidad y recibió uno de los premios Diversa Global 2022. "Queda mucho por hacer en los derechos de las personas LGTBI. Mientras haya un niño sufriendo porque se siente discriminado , tenemos la obligación de seguir educando en los valores de la tolerancia y el respeto. Es lo que quiero para mi hija.", comentó la presentadora tras recibir este premio.

Las palabras de María del Monte

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie, y ni lo voy a hacer por amar. Nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido esa suerte. ¡Cómo me voy a esconder de eso!", afirmó la cantante en este pregón.

"¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente? Quizás sí he intentado proteger a esa familia porque todos sabéis que si yo soy mecanógrafa no pasaría nada. Por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente que quiero sufra", continuó diciendo María del Monte,