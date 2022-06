El programa de Telecinco "Ya es mediodía", de la mano de Alejandro Requejo, periodista de "El Confidencial", ha desvelado nuevos mensajes del presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, con un futbolista muy conocido en España.

Esta vez le ha llegado el turno al central del Paris Saint-Germain, Sergio ramos. Unas conversaciones parecidas a las mantenidas con Gerard Piqué, y las cuales podrían tener graves consecuencias legales. En los mensajes se puede leer como Ramos hizo unas extrañas peticiones al presidente de la federación: "Me gustaría que me ayudaras y tocaras algunas teclas por el balón de oro, no solo por mí, si no por el fútbol español", solicitaba el sevillano. Rubiales respondía de la siguiente manera: "Creo que tienes muchas opciones, es un asunto que no depende de mí, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello". Ramos no se quedó conforme, por lo que pidió algo más: "Se que no depende de ti, pero las relaciones son clave. Infantino da el "The Best" y sería la hostia".

La relación entre ambos se remonta a los meses previos al mundial de Rusia. Por aquel momento, según revelan los mensajes, el capitán por aquel entonces de la selección española se mostró muy contundente con el presidente: "O me subes en lo que hablamos las semis o chungo vamos… Y no te olvides del reloj. A ver cuándo nos lo tienen listo”. Rubiales, más magnánimo, replicó: “Sergio, acabo de aterrizar, te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya", concluyó.

Por el momento, estas son las informaciones que se conocen respecto a este tema, pero no se descarta que haya más.

La jueza investigará a Rubiales y a Piqué por administración desleal y corrupción en los negocios

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda investigará al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y al futbolista del Barça y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, según un auto dictado este lunes al que ha tenido acceso en primicia EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La jueza admite así a trámite la querella interpuesta por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, dirigida por el presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, al entender que los hechos descritos en su denuncia "revisten los caracteres de un presunto delito de Administración desleal y corrupción en los negocios".

En dicha querella, presentada el 30 de mayo, Galán denunciaba algunas de las prácticas desveladas en los audios y documentos privados de Rubiales, publicados por 'El Confidencial', y sustraídos de manera presuntamente ilegal del teléfono móvil del presidente de la RFEF.