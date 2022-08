Laura Escanes y Risto Mejide disfrutan de sus vacaciones de verano juntos en plena naturaleza. Tal y como ha compartido la influencer por redes sociales, han estado pasando unos días en Puigcerdà, Gerona, junto con su hija. Mientras tanto, Mejide y Escanes continúan lanzando episodios de su nuevo pódcast en la plataforma Podimo, 'Cariño, ¿pero qué dices?', un espacio en el que conversan sobre las cosas de la pareja, el amor, su relación, etc.

Risto Mejide, de 47 años, y Laura Escanes, de 26, también han hablado sobre la diferencia de edad que les separa. En el primer episodio del podcast, el catalán se mostró tajante: "Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila". Laura, por su parte, admitió que no se paró a pensar en la edad de Risto cuando se conocieron: "No me provocaba nada, ni para bien ni para mal. Me daba igual".

De hecho, durante el podcast lanzó un mensaje reivindicativo al hablar de los miedos. La influencer ha compartido el siguiente mensaje, por el que ha sido muy apoyada en las redes sociales. "Si que hay una cosa que me da mucho miedo, y son todas esas cosas que no puedo controlar en cuanto a Roma (la hija de la pareja), que vaya sola por la calle cuando sea adolescente", indicó Escanes.

Estos días, Laura Escanes ha publicado en sus historias de Instagram que ha sufrido un incidente a causa de una picadura de avispa que le hinchó el brazo. La influencer acudió a la farmacia para que le dieran alguna crema para aliviar el dolor y la inflamación, aunque no era la primera vez que enfrentaba este problema: "De pequeña tenía alergia y se me ponían todas las picaduras así, era un show. Ahora hacía mucho tiempo que no se me inflamaba tantísimo, pero vamos, que estoy acostumbrada a tener estas reacciones alérgicas con las picaduras de insectos".

Por suerte, el problema no ha ido a más, pese a que hubiera podido sufrir alguna complicación debido a su alergia, y Escanes puede seguir haciendo vida normal junto a su hija y a su pareja. Antes de poner rumbo a Gerona, disfrutaron de unos días en Menorca.