Jesús Janeiro está en el ojo del huracán mediático no solo por su ausencia en la graduación universitaria de su hija Andrea en Reino Unido - que al parecer justificó porque tenía que 'echar una mano' a María José Campanario con el cuidado de su tercer hijo en común, Hugo, de dos meses - sino también por la portada de la revista Hola que protagoniza esta semana con su mujer.

Haciendo balance de sus 20 años de matrimonio, el torero y la odontóloga se confiesan más enamorados que nunca, y revelan que el nacimiento de su bebé les ha unido más todavía.

Pero su felicidad familiar no es el único tema del que habla Jesulín, ya que para nuestra sorpresa el de Ubrique cuenta cuál es su nuevo y ambicioso proyecto profesional, que nunca nos hubiésemos imaginado y con el que sigue los pasos de otros rostros conocidos como Rocío Carrasco, Georgina Rodríguez o Tamara Falcó. ¡El torero prepara su propia docuserie para desvelar los detalles más desconocidos de su vida!

"Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma, un recorrido por mi vida con imágenes y va a participar mucha gente, compañeros de estudios, médicos, amigos..." ha contado en su exclusiva en Hola, reconociendo que por el momento no ha comenzado el rodaje del que podría ser uno de los bombazos de la temporada.

No es el único proyecto que tiene en mente Jesulín, ya que el diestro estaría valorando escribir sus memorias, como ha revelado a la revista: "Me han llamado de editoriales para escribir mis memorias. Creo que no soy de libros, soy mejor de los que se sientan y hablan", reconoce, asegurando que de decidirse a contar su vida lo haría con calma porque, confiesa, "quiero que sea una cosa que sea espectacular" .