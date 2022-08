Mientras Julia Janeiro intenta pasar desapercibida, su familia no para de acaparar todas las miradas. Y es que tras el nacimiento de su hermano, la reciente exclusiva de sus padres, la confirmación de su tío en un nuevo reality y la graduación de su hermana Andrea, la familia Janeiro vuelve a estar en el foco mediático.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario ofrecían apenas unos días una entrevista para la revista 'Hola' en la que el torero confirmaba que habría llegado a un acuerdo para la realización de una docuserie de su vida. Tras años alejados de los medios, la pareja posaba en la portada de la revista para celebrar sus 20 años de casados y la llegada de su tercer hijo a la familia.

Mientras tanto, su hija Julia, prefiere seguir manteniéndose al margen y así mismo se lo comunica a los medios de comunicación que le preguntan por sus padres: "Pues preguntadle a ellos, yo no he vendido nada".

La joven defiende que su postura siempre ha sido estar alejada de los medios de comunicación y pretende seguir así: "No voy a decir nada. Yo no he vendido nada así que me podéis dejar en paz, lo he dicho muchas veces claro". Tiene claro su deseo y no piensa ceder ante la prensa: "No voy a contestar a nada"

Finalmente, decide no hablar más y guarda silencio al preguntarle por la graduación de su hermana Andrea y la ausencia de Jesulín De Ubrique en el evento, algo que ha llamado la atención de todo el mundo y ha levantado muchas especulaciones, ya que Belén Esteban sí estuvo presente en el gran día de su hija.