Rozalén y Rodrigo Cuevas se marcan un fandango en asturiano

Rozalén tiene en capilla su próximo disco: "Matriz", que verá la luz el próximo 11 de noviembre. Para poner la miel en los labios de sus muchos seguidores, la cantante manchega ha lanzado su primer single, "Te quiero porque te quiero", un fandango con pasajes en asturiano para el que ha contado con la colaboración de Rodrigo Cuevas. De hecho, la propia Rozalén ha explicado que este trabajo viene a ser "la mezcla y unión de tres lugares y culturas: Sierra del Segura, Asturias y Huelva". "Estoy muy contento, es un temazo. La experiencia de grabar con ella fue muy bonita. Se vino a Piloña unos días y estuvimos aquí compartiendo música y de ahí salió este fandango", explicó ayer el artista ovetense a LA NUEVA ESPAÑA.

La colaboración entre Rozalén y Cuevas la dio a conocer ayer la cantante de "Girasoles" en sus redes sociales: "Ya disponible ‘Te quiero porque te quiero, fandangos’ con Rodrigo Cuevas. Hoy, celebrando el décimo aniversario de mi primer disco, os mostramos la primera canción de mi (disco) ‘Matriz’. Todo este viaje musical y emocional que hoy despierta es mi manera más honesta de deciros gracias y te quiero por todo el apoyo que me habéis ofrecido durante estos años de maravillosa locura. Vais a alucinar con todo lo que ha ocurrido durante la grabación de este disco... ¡Disfruten!". Hace solo unos días Rozalén elogiaba así a Rodrigo Cuevas: "Es un pedazo de crack, mi amigo y uno de mis artistas favoritos".

El showman asturiano cuenta que conoció a la famosa cantante "en unos premios en Mieres y desde ahí empezamos a hablar". "Llevábamos tiempo queriendo hacer algo juntos y como ella ahora va a sacar un disco muy folclórico quiso contar conmigo", indica. Ese disco, según reveló Rozalén, está "cargado de raíces" y mezclará influencias variadas "en una auténtica muestra de cariño y respeto a través de su folclore a diferentes rincones y culturas" del país, con canciones en euskera, gallego, asturiano, catalán y castellano.

"Es un capricho para celebrar el décimo aniversario de nuestro primer disco (‘Con derecho a...’)", dice. Rozalén anticipa un "viaje sonoro", con colaboraciones que incluyen, además de a Cuevas, a Silvia Pérez Cruz, "Tanxugueiras", Fetén Fetén, Ronda de Boltaña, Ronda de Montilleja y Eliseo Parra, entre otros. "Cuando me propuso cantar con ella me lo tomé muy bien porque Rozalén me encanta. La canción es un fandango de Liétor, que es un pueblo cerca de Letur, el de Rozalén, e incluye letras asturianas, como la de ‘María si vas al prau’ o la de ‘Para qué venís al baile’", profundiza Cuevas.

El asturiano se declara un "superfán de la música tradicional de Albacete": "Me flipa, tienen un folclore maravilloso". Y agrega: "Tanta música anglosajona es un rollo patatero. Estoy del rock y del indie harto. Con lo guapo que es el folclore... Creo que es algo que debería estar dominando el panorama musical".

La acogida por el público del nuevo tema "Te quiero porque te quiero", asegura, está siendo "muy buena": "Me están cayendo muchas flores". El videoclip en Youtube rozó en menos de un día las 40.000 visualizaciones.

Rozalén saca disco... ¿Y Rodrigo Cuevas para cuándo? "Lo estoy preparando junto al productor puertorriqueño Eduardo Cabra. Marcho en enero para allí a grabar y esperemos que para junio o julio salga el disco". Cuevas espera que la vuelta a las raíces en la música "haya llegado para quedarse", porque "las modas pasan".