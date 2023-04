Son muy pocas las ocasiones en las que podemos ver a Fran Rivera con su hija Tana. Ambos son muy celosos de su vida personal y aunque sí asisten a eventos de manera conjunta, ante las cámara evitan hacer declaraciones. Este jueves Fran Rivera ha asistido al plató de 'Gente Maravillosa' y ha recibido una sorpresa súper especial... ¿de qué se trata?

Su hija mayor se ha sentado frente las cámaras y ha dado una entrevista de aproximadamente de cuatro minutos en la que se deshace en elogios hablando del torero. Tana asegura que está "súper orgullosa de él" y confiesa que "sin él no hubiese sido lo mismo porque me ha ayudado muchísimo, mi padre para mí es mi ídolo".

La hija de Eugenia Martínez de Irujo explicaba a cámara que ambos son "muy parecidos de forma de ser" porque "nos gustan las mismas bromas, las mismas juergas, nos gusta lo mismo". Tana tiene "muchos recuerdos de la infancia con mi padre" como por ejemplo "viajar con él en la furgoneta y dormirme en su pecho".

La nieta de Carmina Ordóñez, muy emocionada, aseguraba que "siempre que estoy con él me he sentido muy protegida" y, entre risas, confesaba que "siempre me ha protegido mucho cuando le he presentado algún novio mío".

Decisión

A Tana le "pareció buenísima decisión" que se retirara del ruedo, un día que "lo disfruté muchísimo" porque "me brindó el toro y lloré muchísimo". Ahora, la joven bromea con su nueva ocupación: "Ahora está con la música y además está pesadísimo".

Por último, la joven se deshacía en halagos hablando de su padre y dedicándole estas palabras: "Solo espero que el día de mañana si yo tengo hijos que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros porque la verdad que es un padrazo. Quiero que sepas que para mí eres mi referente, la persona en la que yo me fijo cuando me pasa algo o cuando tengo que tomar una decisión importante. Te quiero muchísimo".