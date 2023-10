Los últimos años de Amaia Montero no han sido fáciles. Hace casi un año que volvía al mundo de la música, pero unas semanas después hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto en la que se le veía desmejorada que acompañaba de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Desde entonces, Amaia Montero ha estado desaparecida de las redes sociales. Únicamente sus amigos y familiares han dado algunas pinceladas sobre cuál era el estado de salud de la que fue vocalista de "La Oreja de Van Gogh". Este mismo verano ingresaba en la UCI de un hospital de Madrid. Tras muchos meses sin dar señales de vida, la canante ha publicado una fotografía en su Instagram con un mensaje de lo más positivo: "Estoy tan sólo a un paso de ganarme la alegría". La cantante ha recibido decenas de mensajes felitándola por su progreso y alegrándose por sus avances. "Nuestra chica valiente sabemos que no te das por vencida", le escriben con cariño sus fans. Hay quienes le piden que vuelva pronto y quienes prefieren no presionarla y que pueda seguir el curso de su sanación. View this post on Instagram A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial) La cantante hace meses que decidió alejarse del foco mediático para cuidarse y centrarse en su curación. Hace más de un año que no se pronunciaba sobre su estado de salud. En agosto del año pasado publicó su útlima foto junto a una reflezión: "Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas…".