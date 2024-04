"Un hombre que no sabe gestionar ni su nevera": Alba Carrillo carga contra Feliciano López tras sus últimas declaraciones

"Inexpresivo" es la palabra más suave que Alba Carrillo tiene hacia su ex, Feliciano López. La colaboradora televisiva parece no tener muy buen recuerdo de su relación y así lo ha demostrado con estas durísimas declaraciones que ha ofrecido ante los micrófonos de Europa Press al ser preguntada por él. "Hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos", sentenciaba Carrillo.

Cuando el entrevistador quitaba hierro al asunto diciendo que él ya no se enfadaba al ser preguntado por ella, la colaboradora respondía sarcásticamente: "Es inexpresivo total, pero luego cuando se va a su cosa yo se que se va ardiendo, que le conozco...". La cosa no quedó ahí, porque también se responsabilizó a sí misma de no entender que ese chico "no era para ella".

Carrillo habló con recadito incluido aprovechando el Madrid Open y que Feliciano López, encargado de gestionar la Caja Mágica: "Yo no entiendo que una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala, pero chica, llámame loca. Aquí te dan cualquier puesto". Lo de gestionar la nevera lo sabe de primera mano: "Le mandabas a comprar pavo y no sabía distinguir entre lomo y salchichón".

Para quien también tuvo palabras, pero de ánimo, fue para Sandra Gago, su actual pareja: "Un beso Sandra, suerte. Ella me cae estupendamente y cada vez más. Por cada año que pasa con él me cae mejor".

Relación rota

La relación de Feliciano López y Alba Carrillo llegó hasta el altar, pero la burbuja del amor se rompió después de que se filtraran unas fotos de Feliciano con otra mujer en Miami. Una relación que comenzó en 2013 y que se consolidó con anillo de por medio en 2015. Un matrimonio que no duró ni un año después de que el extenista le pidiera el divorcio.

Desde entonces, Alba Carrillo no guarda buenas palabras para el que fuera su marido y lo demuestra cada vez que le preguntan por él.