Preocupación por el estado de salud de Asraf Beno: a la espera de saber si debe pasar por una cirujía

Asraf Beno podría tener que someterse a alguna pequeña operación. El concursante de realities como Gran Hermano Dúo o Supervivientes se encuentra en un momento dulce y estable en su vida tras hacer oficial su mudanza con Isa Pantoja. Ha sido el año del amor tras estos dos: boda, casa para tres (contando a Alberto) y, quién sabe, si la llegada de un bebé.

Tras esperar tres años a que se pudiera hacer realidad la boda, Isa y Asraf contrajeron matrimonio por lo civil y celebraron una fiesta de lo más mediática a la que acudieron algunas de las celebridades más conocidas. Meses después, ambos disfrutan de un momento de caos entre tanta tranquilidad dándole forma a su casa, con la que avanzan paso a paso.

Entre tanto montar muebles, sacan tiempo para atender sus compromisos profesionales y, como no, las citas importantes. Asraf ha compartido con sus seguidores su última visita al dentista para hacerse una revisión que podría traer consigo una pequeña intervención quirúrgica. "Más o menos una vez al año siempre vengo a hacerme una revisión a ver si está todo bien y me han hecho un escáner, no sé si me tendrán que quitar dos muelas del juicio, vamos a ver lo que tengo", ha compartido dentro de la clínica.

Mueble a mueble

La mudanza no está siendo moco de pavo: "La casa venía con lo justo y hoy nos han venido a montar también dos persianas que faltaban". "Hoy nos han venido a montar el altillo y después nos van a poner las puertas también", contaba Beno a sus seguidores.

No es lo único a medio construir. Lo que se ha podido ver en los stories de la colaboradora de 'Vamos a ver' es una enorme tabla de madera que "está en proceso" de ser próximamente el escritorio de Albertito. Y el hacer suyo este tablero de madera no es la única idea que han mostrado a sus seguidores.