El final de Sálvame no dejó un buen sabor de boca ni en parte de los colaboradores ni de la audiencia; y es que catorce años de emisión dan para mucho. Sin embargo, la fidelidad de los espectadores tras casi tres lustros copando las tardes de Telecinco comenzó a caer en picado.

Tras el carpetazo de Mediaset, el elenco más mediático de la televisión tuvo que buscarse la vida lejos de la que había sido su casa durante más de diez años. Algunos, sin embargo, tuvieron opciones de quedarse en la casa y encontrar un nuevo nicho en el que causar la sensación de Sálvame.

Jorge Javier lo intentó con sus Cuentos Chinos, pero el vuelo no le duró más que una semana antes de estrellarse en números y ceder su plaza en prime time. El resto de sus compañeros emigraron todos juntos hacia nuevas plataformas. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño cruzaron el charco de la mano de Netflix para protagonizar, 'Sálvese quien pueda', un docureality basado en las peripecias de los colaboradores de Sálvame por América y Latinoamérica.

Tras este trágico final de Sálvame, los hay que han defendido a capa y espada el cambio de ciclo -como la icónica Belén Esteban-, y quienes han puesto el grito en el cielo y no le perdonan a la cadena este desplante. Víctor Sandoval pertenece a este segundo grupo de personajes que no olvidan ni perdonan, aunque parecen haber aprendido de la situación y extraen sus propias lecciones, a su manera.

Sandoval, duro con Mediaset

El colaborador ha acudido junto a su compañera Belén Esteban al podcast de Maestro Joao para Los 40. En 'El Elegido' han hablado sobre sus carreras profesionales, además de algún que otro tema más esotérico -típico de este formato-. Si hay algo que no haya faltado desde el inicio de la conversación han sido los dardos hacia el sustituto del que fue "el programa de su vida", según Belén Esteban. Maestro Joao confesaba que estaba encantado con TardeAR, algo que no sentó demasiado bien a los invitados.

"Siempre lo veo yo siempre, me encanta", comentó el conductor del podcast. Víctor Sandoval parecía morderse la lengua y soltó un escueto juego de palabras en relación al nombre del programa dirigido por Ana Rosa: "AguantAR". La Esteban por su parte fue más conciliadora: "Bueno, a mí me gustaba más Sálvame que TardeAR, pero de vez en cuando también lo veo.

No quedó fuera de la conversación el tema de su salida de la cadena. "Tenemos que decir, Víctor, que estamos muy agradecidos de haber formado parte de la historia de Mediaset", afirmó La Esteban. Sandoval sacó la artillería pesada: "Y Mediaset estará muy agradecido de nosotros por la cantidad de audiencias que hemos dado y momentos maravillosos". Su compañera en ese momento le cortaba con un "cállate" y tras afirmar que se trataba del "programa de su vida" recibió la respuesta de su compañero, que no estaba de acuerdo: "Ha sido un programa más en nuestra vida".

A pesar de la insistencia de Joao en dejar claro que les había marcado, Víctor Sandoval seguía en sus trece: "Más nos va a marcar Sálvese Quien Pueda". El presentador quiso saber cómo se veían, a lo que el ex colaborador de Telecinco dejó claro que él se veía mucho mejor mirando hacia el futuro: "Hay que ir hacia donde te quieren. En este momento lo mejor que me ha podido pasar en la vida es lo que ha pasado. Para mí se ha abierto una ventana. La única salida que tenía era una ventana que daba a un patio. Gracias a esa cancelación el futuro para mí se ha abierto como no me hubiera imaginado".

Sandoval, ante el intento de calmarle de Belén Esteban, confesó que antes "no tenía ganas de vivir, estaba amargado".