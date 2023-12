Agotadora. Así ha sido la breve -pero intensa- experiencia de Anabel Pantoja dentro de la casa de Gran Hermano VIP. Parece que la colaboradora televisiva tiene la espinita clavada después de su fugaz experiencia en la séptima edición del reality, donde se convirtió en la primera expulsada. Han pasado cuatro años de aquello y lo raro ahora es sintonizar Telecinco y no encontrarse con la sobrina de La Pantoja en plató.

Con esta, ya ha sumado dos incursiones en Guadalix de la Sierra durante la octava edición del VIP. La primera de ellas fue junto a Belén Rodríguez y tuvo un fin más sorpresivo. Ambas figuras públicas se colaron en la casa ataviadas con un disfraz hinchable de marciano para esconder un sobre que dotaba de cien euros para lo que quisiera a aquel que lo encontrara.

Sin embargo, esta vez su presencia no ha sido tan grata; no por un malestar con los concursantes, a los que ella misma ha confesado que tenía ganas de ver, sino por una cuestión de trabajo. Anabel Pantoja entró esta vez junto a Marta Peñate y Belén Ro para participar en la prueba del 'hotel Montevip', que también les exigió a ellas someterse a un examen que podría haber agrandado el bote final del concurso con 3 000 euros más. Sin embargo, no dieron la nota en su nivel de inglés durante esta llamada internacional y, por lo tanto, dejaron a los concusantes sin premio.

En esta ocasión la participación de Anabel Pantoja ha sido clave para algunos concursantes. Recordemos que el mismo día que se producía su entrada, Jessica Bueno era expulsada de la casa. Su salida dejó a un Luitingo ilusionado completamente destrozado y con ganas de abandonar el programa. Fueron las palabras de Anabel las que le dieron un poco más de ánimo ante el momento tan difícil que estaba atravesando. Con Bueno nuevamente reunida con su familia y con rumores de crisis con su pareja Pablo Marqués, la sobrina de La Pantoja dejaba claro al concursante cómo había vivido ella el acercamiento desde fuera: "Lo que habéis vivido es real, eso no se puede ensayar. Yo te puedo llegar a ti a querer mucho, pero ya está. Son cosas que se ven, no se puede mentir".

Una experiencia muy cansada

"Necesitaba volver, necesitbaba regresar", revelaba Anabel Pantoja en una historia retomando el contacto con sus seguidores después de una desconexión de tres días. Aún con cara de aparente cansancio, la colaboradora televisiva salía del programa y ya se metía en faena: "Necesitaba colocar unas cuantas cosas que dejé".

Al parecer, ha sido una experiencia extenuante para la también influencer: "Cuatro días ahí metida en la casa de Gran Hermano... Tela. Aislada, además, sin móvil...". No obstante, Anabel disipaba las dudas y quiso aclarar que "le ha venido bien". Esto no quita que en lugar de convertirse en una experiencia de relajación y descanso haya salido aún más cansada: "Esta gente no duerme".

Y es que su paso por la casa también le ha servido para llevarse otra impresión sobre los concursantes que quedan en la casa. Ahora "les ve con otros ojos".