Preocupación por el estado de salud de Terelu tras ser ingresada en el hospital por neumonía: "Tenía fiebre muy alta"

Terelu Campos recibía el alta hospitalaria esta semana tras haber estado ingresada unos días debido a una neumonía y este domingo ya se ha reincorporado al programa 'DCorazón' donde colabora los fines de semana. Con una sonrisa en su rostro y asegurando estar "mejor" la mayor de las Campos ha explicado cómo fue todo.

"Menudo susto me pegué, pero estoy mejor" comentaba la colaboradora, que comentaba que el error que cometió fue que "aguanté mucho quedándome en casa, el viernes que ya tenía fiebre muy alta".

Además, siendo consciente de que el tabaco no ayuda a este tipo de enfermedades, Terelu reflexionaba sobre lo que se alargó su estancia en el hospital: "Todas las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa, yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y asqueroso, que no es conveniente".

Vicio

En cuanto a este vicio, la madre de Alejandra Rubio confirmaba que "llevo nueve días sin fumar a pesar de lo que digan otros en otros sitios", refiriéndose a lo que Alessandro Lequio compartió hace unos días en 'Vamos a ver +', asegurando que había sido vista en el hospital sin mascarilla, con un pijama de raso y con un cigarro.

Terelu también ha comentado lo que ha supuesto estar en la misma habitación donde falleció su madre: "A lo mejor las cosas pasan por algo, quiero pensar que es así", pero sí que ha asegurado que "al principio fue un shock".