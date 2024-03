Guerra abierta entre las Campos y Lecquio tras el ingreso de Terelu en el hospital: "Fue una broma"

El ingreso de Terelu Campos en un hospital por una neumonía y por la que ya ha obtenido el alta médica ha iniciado una guerra entre la familia Campos y Alessandro Lecquio. Y es que el colaborador de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, aseguraba tener un amigo en el mismo centro sanitario que Terelu: "Fue una broma".

Para entender todo hay que remontarse a hace unos días, cuando Lecquio contó que habrían visto a Terelu "por un pasillo con un pijama raso azul, sin bata ni mascarilla y tenía muy muy buen aspecto, sale y se fuma un pitillo claro. Ahora esperamos que le entren las menos secuelas posibles, que entre el pitillo”.

Y no se quedó ahí, señaló que "hay que ponerle un poco de humor a todo este victimismo. Yo no hablo de su enfermedad, hablo de sus paseos por Jiménez Díaz. Tengo un amigo que estaba ahí, me reafirmo con lo del pijama azul y la mascarilla, es absolutamente cierto".

Pero estas palabras le sentaron muy mal a la hija de Terelu, Alejandra Rubio, quien apuntó que "No entiendo lo de los pijamas, ¿Dónde está el límite? Mi madre ha tenido una neumonía y como comprenderás no se va a fumar un cigarro después de estar ingresada y menos dentro de un hospital”. En este sentido, Lecquio contestó que "me repito con lo del pitillo y es que fue una broma para quitarle el hierro al asunto. Dejar de fumar cuando disfrutas haciéndolo, pues es muy difícil de quitar, pero si ella lo ha conseguido pues mil aplausos para ella".

Lecquio

Alessandro Lecquio, miembro de una familia arraigada en la alta sociedad y la aristocracia, ha experimentado una vida repleta de polémicas, romances mediáticos y complejas dinámicas familiares.

Nacido en 1960 como resultado de la unión entre Clemente Lecquio Di Assaba y Alessandra Torlonia y Borbón, Alessandro posee una genealogía que se remonta a la Italia fascista y la realeza española en el exilio. Su padre, Clemente, reconocido como un playboy dedicado a la producción cinematográfica en Latinoamérica, llevó una vida amorosa tumultuosa, desvinculándose de su primer hijo, Francisco Jorge Luciano, tras heredar una considerable fortuna.

El matrimonio de Clemente con Alessandra Torlonia, hija de la infanta de España Beatriz de Borbón, suscitó la desaprobación de ambas familias debido al pasado fascista de los Lecquio. Sin embargo, Alessandro vino al mundo en 1960, junto a su hermana Desideria.

La vida de Alessandro dio un vuelco trágico a los 11 años con el fallecimiento de su padre en circunstancias desafortunadas. Enviado a estudiar a un internado católico en Italia y luego a un instituto en Suiza, Alessandro experimentó una disciplina rigurosa y castigos físicos, solicitando finalmente a su madre que lo sacara de allí.

En 1987, Alessandro contrajo matrimonio con la modelo Antonia Dell’Atte, con quien tuvo un hijo llamado Clemente Lorenzo. Sin embargo, la relación no fue respaldada por la madre de Alessandro, Donna Sandra, quien se distanció debido al origen humilde de la novia.

La relación de Alessandro con Antonia Dell’Atte se vio ensombrecida por su infidelidad con Ana Obregón, con quien tuvo su segundo hijo, Alejandro Alfonso, fallecido en 2020 a causa de un sarcoma de Ewing. La ruptura con Obregón generó conflictos mediáticos y escándalos, incluyendo una infame publicación de fotos con la modelo Mar Flores en 1999.

A lo largo de los años, Alessandro ha protagonizado diversos escándalos y enfrentamientos en la prensa rosa, evidenciando su vida amorosa tumultuosa. Su matrimonio con María Palacios Milla en 2008 marcó otro capítulo en su vida personal, y juntos tuvieron una hija, Ginevra Ena.

En marzo de 2023, la vida de Alessandro dio un nuevo giro al convertirse en abuelo gracias a su expareja Ana Obregón, quien dio a luz a una niña llamada Ana Sandra mediante registros biológicos compartidos con su hijo en común.

La vida de Alessandro Lecquio está repleta de giros y vueltas, marcada por relaciones complicadas y controversias mediáticas, demostrando que su historia es tan intrincada como las raíces familiares que la sustentan.