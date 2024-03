Marta Riesco muestra su agradecimiento a una seguidora con cáncer: "Lo he perdido todo"

Marta Riesco ha sabido encontrar su lugar en Internet. A pesar de los desencuentros laborales que han rodeado a la influencer durante el último año, ella ha sabido reubocarse para encontrar nuevas oportunidades. Parece que con las redes sociales ha encontrado una relación de reciprocidad, a pesar de que todavía no renuncia a su faceta de periodista que quiere cultivar todo lo posible.

La influencer se ha dado a conocer por compartir su vida con sus seguidores y por su nueva filosofía de vida: la del "sí a todo". Su mensaje, aunque ha sido objeto de mucha crítica ante los 'haters', también ha sido útil para muchas personas que comparten su idea y le agradecen ser tan cercana.

Esta vez, una seguidora se ha puesto en contacto con Riesco para expresarle su agradecimiento a raíz de una situación personal muy complicada que ha tenido que atravesar. "Hace 9 meses me dieron el peor de los diagnósticos médicos. Tengo cáncer. Cáncer de colon. En julio empezó para mí un camino hacia el límite de la muerte en el que he perdido todo", le confesaba la seguidora.

El apoyo de Riesco

Lo cierto es que Marta Riesco ha sido clave en su bienestar mental, gracias a la cercanía que muestra en gran medida a través de sus '#chapamarta': "Durante las sesiones de radioterapia y las largas horas de quimioterapia intentaba leer, pero los síntomas a veces no te dejan. Así que abría Instagram en mi móvil y marcaba tu perfil. Ahí estabas tú, hablando de las preocupaciones de una vida normal: el coche, la moto...".

Este no es el primer mensaje de este tipo que le ha llegado a la concursante. Tras meses llenando internet de sus historias -anécdotas, fracasos, decepciones, eventos...- la influencer ha recibido multitud de mensajes de esta clase, pero este en particular le ha conmovido en mayor medida: "Uno de los emails que más me ha conmovido que me habéis enviado. He estado un buen rato llorando... por vuestra valentía y por el amor que me tenéis".