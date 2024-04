Luitingo anuncia su separación de Jessica Bueno: "Caminar sin ti es tela de feo"

Jessica Bueno y Luitingo ponen tierra de por medio entre ambos casi por primera vez desde que hicieron oficial su relación de manera pública. La pareja, que comenzó a cocinar a fuego lento su historia de amor en la casa de Gran Hermano VIP, se ha separado muy pocas veces desde entonces.

Con la Feria de Sevilla a punto de empezar, Luitingo ha regresado a su tierra "sin su Jessi" y parece que no lo lleva muy bien. El artista ha querido compartir cómo se siente con sus seguidores con un emotivo mensaje que emanaba amor por todos los costados: "Mucha gente me dirá que soy tonto. Pero sí, lo reconozco. He pisado mi casa de Sevilla sin "La Jessi al laito mia y me ha entrado mucha pena y ganas de lorar. Nos hemos separado por trabajo y ya mañana la veo, pero quiero estar toda la vida sin separarme de ti. Se me harán dificiles las horas al mirar hacia el lado y no verte. Te quiero con toda mi alma, y caminar sin ti es tela de feo. Te echo de menos".

Por su parte, Jessica Bueno disfrutó del evento histórico que estaba teniendo lugar en Bilbao: la salida de la Gabarra. Sin embargo, no se perdió la actuación de su novio en la otra punta de España: "Hoy estaré atenta al móvil para ver todos los vídeos que grabéis de este chico guapo! Mi amor a tope, que harás disfrutar a todo el mundo esta noche".

Con el pie en el acelerador

Es bien sabido por sus seguidores que apenas unas semanas después de comenzar su idilio, Luitingo tomó la decisión de mudarse de manera permanente a Bilbao para estar cerca de Jessica Bueno y dejar de lado una relación a distancia.

Y es que, aunque dentro de la casa las cosas ocurrieran lentamente entre ambos, una vez Bueno puso fin a su relación fuera de la casa, formalizaron en seguida su romance y lo dieron a conocer de manera pública. Desde entonces, no hay semana en la que alguno de los dos no publiquen algún mensaje referido a ese amor genuino que ambos presumen de tener.