"La vida te llega de una manera": Jessica Bueno y Luitingo hablan sobre el embarazo

Jessica Bueno y Luitingo continúan viviendo su idilio amoroso con total libertad y ajenos a los comentarios. La pareja, que se ha convertido en una de las más mediáticas de los últimos tiempos tras iniciar su historia de amor en la televisión, ha utilizado toda la oleada de críticas que reciben para hacer un podcast relacionado directamente con este tema.

En esta ocasión, Bueno y Luitingo han invitado a 'Un cuento imperfecto' a una de las personas más criticadas en Internet precisamente por esta cuestión, Marta López Álamo. La mujer de Kiko Matamoros, que vive libremente su historia junto al colaborador televisivo haciendo caso omiso a cualquier crítica, ha aconsejado a la pareja mantenerse lo más ajena posible para vivir felices.

Por su parte, Luitingo y Jessica Bueno arrancaban el podcast hablando sobre dos temas muy comunes en cualquier pareja asentada: el matrimonio y los hijos. Si bien Bueno ya ha experimentado la experiencia de ser mamá, el andaluz quiere cumplir con uno de sus sueños junto a ella.

Mudanza y familia

Durante la conversación, ambos dejaron ver la enorme diferencia que muestran a la hora de hablar de tener hijos. "Me imagino a tu lado con veinte niños", decía Luitingo hablando de su futuro, a lo que Jessica respondió que "eso lo siento, pero no". Tanto es así que ambos recuerdan cómo al principio de la relación Bueno no quería comprometerse con Luitingo porque sentía que era "cortarle las alas". "Tenemos la misma edad, 33 años, yo he sido muy adelantada, he tenido tres hijos, tú todavía no has sido padre, no has formado una familia y sentía que dar el paso a tener una relación contigo era un poco egoísta y tener una relación conlleva que tú no vas a ser padre, al menos conmigo".

"Nunca me imaginé vivir en el norte, me imaginaba ir al norte si la música me iba bien alguna vez y así...", confesaba el artista andaluz, que se mudó a la otra punta de España para vivir con Jessica Bueno. Sin embargo, ambos sienten que Luitingo se ha adaptado bastante bien. "Entraste diciendo que te imaginabas viviendo fuera de Sevilla", recordó Jessica Bueno, aclarando que "seguro que se imaginaba vivir tan lejos".