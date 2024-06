Christofer rompe definitivamente con Fani: el tatuaje con su nombre que ocupaba su pierna

"Segunda sesión borrándome el tatuaje más feo de la historia". Así anunciaba Cristofer que seguía adelante con el borrado del tatuaje de su pierna: un "Estefanía" adornado con unos dados en el gemelo que se hizo como muestra de amor y lealtad a la que fuera su mujer durante cuatro meses.

Una relación convulsa llena de idas y venidas durante más de diez años que se saldó con un divorcio y un enfrentamiento público, en el que las acusaciones cruzadas sobre las deudas del que fuera concursante de 'La Isla de las Tentaciones'. De esta manera, Cristofer borra todo rastro de su amor pasado y el que juraba que fuera el amor de su vida.

Ojo, porque no fue el único en hacérselo. Fani se hizo el mismo tatuaje en el mismo sitio, pero con el nombre de él. Ambos olvidan su larga relación y hace ya un tiempo que rehicieron su vida con otras personas. Fani incluso se ha lanzado a cumplir con su sueño de volver a ser mamá, después de que este proyecto con Christofer no saliera adelante.

Ahora, ambos siguen con su vida al margen el uno del otro, pero cada cierto tiempo continúan las acusaciones. Y es que antes de dejar su relación, ambos emprendieron un negocio en Las Rozas que no funcionó como debía. Precisamente eso es lo que intenta solucionar en la actualida: "Como ya sabéis, cuando salí de 'La Isla de las Tentaciones' monté un negocio con mi ex, que ya sabéis quien es, y no me fue bien. Estoy con un amigo para que me ayude con mis deudas y con la ley de la segunda oportunidad".

Y es que Christofer se está mostrando muy abierto a la hora de hablar de sus problemas económicos actuales.