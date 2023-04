Hay ciertos errores que cometemos a la horade lavar la ropa y que pueden marcar un antes y un después en nuestras prendas favoritas. Los malos hábitos a la hora de hacer la colada o los descuidos son un motivo habitual por el que las camisetas, los pantalones o cualquier prenda comienza a perder su forma original antes de tiempo. Está claro que otro tipo de factores influyen, como la calidad de la ropa que compremos, los detalles que trae consigo, los materiales, etc.

Tener una buena rutina y saber implementar ciertos cambios es fundamental si quieres mantener una limpieza y un orden en el hogar, sea cual sea la tarea. De hecho, los famosos “trucos de la abuela” que inundan las redes últimamente ofrecen fórmulas que prometen ser efectivas tanto si vas a limpiar la cocina como el espejo del baño. Se trata de métodos o productos desconocidos que cumplen su función sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero en productos específicos. Es el caso, por ejemplo, de la célebre mezcla de vinagre y bicarbonato, útil para muchas tareas distintas.

En esta ocasión, los consejos están centrados en el mantenimiento de los pantalones vaqueros, una prenda que se desgasta notablemente a medida que se va usando. Estos trucos los ha compartido una usuaria de la red social Tik Tok que destaca, en primer lugar, que no hay que abusar de la lavadora. Tal y como ella indica, cuanto menos los laves, mejor; si solo los hechas al cesto de la ropa sucia cuando están verdaderamente sucios o sudados acabarán por alargar su vida. No obstante, el truco está en la hora de meterlos a lavar: dales la vuelta y abrocha el botón y la cremallera para que no pierdan su forma original y la cintura no se dé de sí.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.