Con la llegada del verano, es el momento perfecto para lucir faldas largas que no sólo ofrecen comodidad y frescor, sino que también ayudan a crear un aspecto esbelto y estilizado. Llevar las faldas largas adecuadas puede realzar tu figura y darte un aspecto elegante y sofisticado. Lo único que tienes que hacer es saber qué modelos se adaptan mejor a tu físico y lucirlos durante la inminente temporada estival.

Las faldas largas de talle alto son perfectas para acentuar la figura y estilizar el cuerpo. Este estilo crea una línea divisoria natural entre la parte superior e inferior del cuerpo, realzando la cintura. Elige una falda larga con un tejido ligero y fluido que se amolde suavemente a tus curvas sin apretar. Combínala con una blusa ajustada o un crop top para conseguir un look equilibrado. También puedes probar a llevar faldas largas plisadas. Los pliegues crean movimiento y verticalidad, lo que alarga la figura. Opta por una falda plisada en un tejido ligero y transpirable, como el lino o el algodón. Elige colores neutros o estampados sutiles para un look elegante y refinado.

Las faldas largas con abertura lateral son una opción atrevida y moderna para el verano. Este detalle añade un toque sexy y crea un efecto adelgazante. Procura que la abertura sea proporcional a tu estatura y no demasiado ancha. Combínala con una blusa entallada o un jersey para equilibrar el look. También puedes llevar faldas largas con estampados verticales. Los estampados verticales son un truco óptico eficaz para crear la ilusión de una figura más esbelta y estilizada. Elige faldas largas con rayas finas o estampados verticales para conseguir este efecto. Combina la falda con una blusa sencilla o un top entallado para mantener el protagonismo del estampado. Las faldas largas plisadas ofrecen una combinación de elegancia y movimiento. Los pliegues añaden estructura y textura a la falda, mientras que la longitud contribuye a un aspecto elegante. Opta por faldas con pliegues más pequeños para evitar un volumen excesivo. Combínalas con un jersey o una blusa entallados para conseguir un look equilibrado. Despídete de los odiosos tacones gracias a esta prenda de moda.

Adiós a los tacones incómodos, apuesta por el monocromo

Otra estrategia que explota el efecto óptico es la elección de un solo color de la cabeza a los pies, exactamente como dicta la moda. De hecho, es la última tendencia de la temporada. Los estampados, los cuadros y las rayas horizontales dan volumen a la figura acortándola. En cambio, un look monocolor no sólo es extremadamente refinado, sino que estiliza y alarga. Pero si queremos romper la monotonía, podemos jugar con diferentes tonos de un mismo color y el efecto estará asegurado. En cualquier caso, nunca yuxtaponga tonos contrastados que interrumpan el flujo vertical de la continuidad cromática.