El peinado 2024 que puedes hacer tú en casa: solo necesitas un colador para lograr rizos de peluquería

Tener el pelo rizado es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Una melena con unos rizos definidos, elásticos, suaves y libres de encrespamiento es tremendamente favorecedora, no hay duda, pero lograr ese resultado perfecto de peluquería en tu propia casa es bastante complejo. Requiere tiempo, dinero y mucha, mucha paciencia. Porque, en la inmensa mayoría de las ocasiones por más ganas que le pongas y más tiempo te pases delante del espejo peinando tu cabello o aplicando productos y cremas capilares que prometen milagros, el resultado suele ser decepcionante y muy frustrante.

Lidiar con este tipo de cabello no es una tarea sencilla. Es una lucha constante contra el encrespamiento y la deformación que, con el paso del tiempo, suele producirse en los peinados. Existen infinidad de formas de tratar los rizos. Depende de las características individuales de cada persona y del estilo que se quiera conseguir. Sin embargo, si aun habiendo probado todas y cada una de las mil técnicas que hay, los resultados no han sido positivos, no desesperes porque queda un último as bajo la manga.

Y es que con este truco que te vamos a explicar, no solo conseguirás resultados de peluquería a un coste cero, sino que también evitarás dañar tu melena. Porque si bien es cierto que hay productos excelentes para el pelo, en la mayoría de los casos esas cremas o líquidos capilares “mágicos” lo único que hacen es contribuir a empeorar su salud, pues un uso excesivo de estos puede terminar por darle a nuestro cabello un aspecto opaco, sucio y apelmazado. La solución, sin embargo, es mucho más sencilla y se encuentra en la cocina: es el colador de acero de los de toda la vida.

Disfruta de una melena rizada de peluquería

Además de quitar el agua restante de tus platos de pasta o de verduras, a partir de ahora este utensilio también será un indispensable en tu cuarto de baño. Aunque realmente se puede usar casi cualquier modelo, lo ideal es que el escurridor que uses tenga agujeros pequeños y que su tamaño sea lo suficientemente grande como para que quepa la mayor parte de tu melena y el proceso sea todavía más rápido. Su funcionamiento es muy sencillo, casi idéntico al de cualquier difusor de pelo, por lo que para llevar a cabo este práctico consejo deberás tener el cabello húmedo.

Una vez tengas la melena mojada, introduce el pelo dentro del lado cóncavo del utensilio. Es importante que lo vayas cogiendo por franjas divididas para que la efectividad sea mucho mayor. Y así, con el escurridor a modo de sombrero y haciéndolo con movimientos de abajo hacia arriba para evitar que se alise el rizo, tendrás que ir aplicando aire a temperatura y velocidad media con un secador de pelo por toda la melena. Cuando termines, tendrás un cabello rizado como recién salido de una peluquería. En caso de que te haya entrado la curiosidad o tengas dudas sobre cómo llevar a acabo este tip, aquí te dejamos el vídeo de la tiktoker @imberbeauty en el que explica y muestra paso a paso el procedimiento con unos resultados que ella misma califica de “flipantes”.