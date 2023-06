Cumpliendo escrupulosamente con el calendario prometido, ZeniMax Online Studios y Bethesda Softworks han lanzado ‘Necrom’, el ansiado último capítulo de la saga de ‘The Elder Scrolls Online’ con más de 30 horas de contenido nuevo, en el que podrás explorar dos zonas inéditas, probar la nueva clase arcanista y destapar un plan que amenaza la propia realidad.

El capítulo que está disponible en PC/Mac y llegará el 20 de junio a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5, continúa la historia que comenzó con la expansión ‘Scribes of Fate’, aunque no es necesario haber completado este paquete de contenido para afrontar todo lo que ofrece este capítulo.

El arcanista

La actualización también aprovecha para sumar una nueva clase jugable. El arcanista, la primera clase que llega a ‘TESO’ desde el nigromante, en el capítulo Elsweyr, allá por 2019, utiliza los poderes prohibidos de Apocrypha para infligir daño, absorber los golpes de sus enemigos y curarse a sí mismo o a sus aliados.

Nuevos desafíos y compañeros

El capítulo también incluye Borde de la Locura, una nueva prueba de 12 jugadores, y Bastión Nímico, un nuevo evento de mundo. Pero la cosa no termina aquí: durante el viaje esperan Agudo Como La Noche y Azandar al-Cybiades, dos nuevos compañeros que podrás reclutar, subir de nivel y equipar. Además, cada uno de ellos tiene su propia historia, habilidades de combate y líneas de misiones.

La península Telvanni y Apocrypha

En la península Telvanni, hogar de los retorcidos magos de la casa del mismo nombre y de la ciudad de Necrom, brotan bosques de setas gigantescas que pueden resultar familiares a aquellos que hayan explorado otras zonas de Morrowind. Esta zona ofrece un sinfín de encuentros de todo tipo junto a misiones secundarias, jefes de mundo, cuevas, mazmorras públicas y mucho más.

En ‘Necrom’ también podrás recorrer el reino de Apocrypha del mismísimo Hermaeus Mora, un misterioso lugar de Oblivion que oculta conocimientos sin límite. Pero id con cuidado: muchos mortales han perdido sus almas navegando por estas bibliotecas infinitas. El capítulo también presenta una nueva zona de Apocrypha conocida como Chroma Incognito, donde podrás vivir una experiencia nunca antes vista y destapar infinidad de peligros y secretos ocultos al igual que en el resto de Apocrypha. Ten en cuenta que para jugar a ‘The Elder Scrolls Online’ en PC/Mac, tu equipo debe cumplir los siguientes requisitos de sistema:

Requisitos mínimos The Elder Scrolls Online – PC:

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; SO: Windows 7 64-bit; Procesador: Intel Core i3 540 or AMD A6-3620 o superior; Memoria: 3 GB de RAM; Gráficos: DirectX 11.0 1GB RAM (NVidia GeForce 460 o AMD Radeon 6850); DirectX: Versión 11; Red: Conexión de banda ancha a Internet; Almacenamiento: 95 GB de espacio disponible; Tarjeta de sonido: DirectX o compatible.

Requisitos recomendados The Elder Scrolls Online – PC:

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; SO: Windows 7/Windows 8.1 64-bit; Procesador: Intel Core i5 2300 o AMD FX4350; Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: DirectX 11.0 2GB RAM (NVIDIA GeForce GTX 750 o AMD Radeon HD 7850) o superior. DirectX: Versión 11; Red: Conexión de banda ancha a Internet; Almacenamiento: 95 GB de espacio disponible; Tarjeta de sonido: DirectX o compatible.