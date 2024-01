Adrián Barbón, presidente del Principado, fue el gran protagonista esta mañana en Fitur (Madrid) en los actos del día de Asturias. En un pabellón abarrotado de autoridades, Barbón ofreció un discurso muy positivo sobre el futuro de la región respecto al turismo, pero lanzó un aviso a navegantes: “No queremos un turismo masificado, no buscamos eso y no vamos a renunciar a tener la costa más conservada de España. Queremos consolidar un turismo de calidad”, remarcó Barbón, después de sacar pecho con numerosos datos sobre el impacto de los visitantes en Asturias. “Estamos en Primera División”, enfatizó. “Podría venir a sacar pecho, pero si fuese complaciente no haría nada más. Nunca es suficiente. El turismo asturiano está ante la mejor oportunidad de su historia y no vamos a dejar pasar esto”, enfatizó. Y siguió: “Estamos mejor que nunca y es la hora de no ser rácanos y pensar en el turismo en grande. Nadie se imaginaba esto cuando lo decía Pedro de Silva. Desestacionalizar el turismo será una realidad en el 2024 y Asturias será un destino permanente, con calidad, sostenible y sin fronteras”, remarcó.