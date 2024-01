Barbón saca pecho en Fitur, pero lanza un aviso: "No queremos turismo masificado en Asturias"

Adrián Barbón, presidente del Principado, fue el gran protagonista esta mañana en Fitur (Madrid) en los actos del día de Asturias. En un pabellón abarrotado de autoridades, Barbón ofreció un discurso muy positivo sobre el futuro de la región respecto al turismo, pero lanzó un aviso a navegantes: “No queremos un turismo masificado, no buscamos eso y no vamos a renunciar a tener la costa más conservada de España. Queremos consolidar un turismo de calidad”, remarcó Barbón, después de sacar pecho con numerosos datos sobre el impacto de los visitantes en Asturias. “Estamos en Primera División”, enfatizó. “Podría venir a sacar pecho, pero si fuese complaciente no haría nada más. Nunca es suficiente. El turismo asturiano está ante la mejor oportunidad de su historia y no vamos a dejar pasar esto”, enfatizó. Y siguió: “Estamos mejor que nunca y es la hora de no ser rácanos y pensar en el turismo en grande. Nadie se imaginaba esto cuando lo decía Pedro de Silva. Desestacionalizar el turismo será una realidad en el 2024 y Asturias será un destino permanente, con calidad, sostenible y sin fronteras”, remarcó.

La mañana en Fitur fue muy intensa, con la plana mayor del Gobierno regional y numerosos alcaldes, empresarios y autoridades desplazados a Madrid para no perderse el día de Asturias. Entre otros: Ovidio Zapico, consejero de ordenación; Alejandro Calvo, consejero de Fomento Lydia Espina, de Educación, además de numerosos viceconsejeros y más cargos del Principado. Así será el reparto que planea el Principado para la nuevas conexiones aéreas desde Asturias Barbón llegó sobre las 10.30 e hizo un largo recorrido por los pabellones, saludando a este y aquel. Se encontró con Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, y con el periodista Juan Ramón Lucas, muy vinculado a Asturias, con el que se abrazó. También hizo un aparte con el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. El tour incluyó una parada en el stand de Navarra y saludo protocolario con María Chivite, presidenta de la comunidad. A las 11.30, el Presidente ofreció un discurso ante un abarrotado stand: alcaldes y alcaldesas, presidentes de Cámaras de Comercio, miembros de la sociedad civil…Al acto acudió Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, a quien Barbón se refirió de forma cariñosa en su discurso. Y también estuvo Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, que tras el acto coincidió con Barbón en la importancia de evitar la masificación, aunque le pidió más esfuerzo para potenciar el turismo rural. El presidente del PP regional se encontró por los pasillos con Alberto Núñez Feijóo justo antes de su intervención, quien le saludó cariñosamente. El Principado, en eso coincidían prácticamente todos los asistentes, se dio un baño de masas respecto al turismo teniendo en cuenta las últimas cifras: casi dos millones de visitantes en el aeropuerto, más de 160.000 billetes de tren vendidos desde la apertura de la Variante…El reto, coincidían todos, pasa por evitar masificar el territorio.