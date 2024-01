Así será el reparto que planea el Principado para la nuevas conexiones aéreas desde Asturias

Asturias está ya a la caza de nuevos destinos aéreos y estudia en estos momentos 19 posibles potenciales conexiones para ampliar la oferta del aeropuerto de Santiago del Monte en los próximos años y poder captar más turistas internacionales. El Principado ha aprovechado su estancia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para perfilar una estrategia «a largo plazo» que vaya de la mano de la apertura de la variante de Pajares y la llegada de los nuevos trenes Avril, que dejarán Asturias a tres horas de Madrid y cuyos billetes se empezarán a vender el 1 de marzo. El Gobierno regional quiere aprovechar ese tirón y complementarlo con el aeropuerto, y por eso tiene en mente casi una veintena de destinos, que están en fase de estudio y de análisis de opciones para poder ampliar la oferta. De ahí se hará un cribado tras el que quedarán diez nuevos enlaces. El propósito es que en el año 2033 haya 38 nuevas conexiones, diez más que ahora.

El Principado pone ese horizonte a una década para no pillarse los dedos, pero en algunos casos ya hay bastante trabajo avanzado y se percibe optimismo. Los destinos que están en análisis son muy variados. En el mercado español, solo habría una ampliación: la conexión con Jerez. El resto de las que se evalúan son internacionales, en un total de doce países diferentes: Francia (Nantes y Toulouse), Suiza (Ginebra y Zúrich), Italia (Nápoles y Bolonia), Dinamarca (Copenhague), Noruega (Oslo), Inglaterra (Manchester), Irlanda (Dublín), Escocia (Edimburgo), Alemania (Berlín o Hamburgo, en ningún caso serán las dos), Austria (Viena), Polonia (Varsovia) y República Checa (Praga).

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, profundizó ayer en esta estrategia en uno de los actos del pabellón de Asturias en Fitur. Fue el más relevante de la decena de encuentros que se desarrollaron durante la jornada. La estrategia es conjunta con la Viceconsejería y la Consejería de Fomento, de Alejandro Calvo, ocupándose a fondo de las conexiones áreas Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, que ayer no pudo asistir a la presentación. «El Principado está más conectado que nunca y no es casualidad: es fruto de años de trabajo y de decisiones estratégicas tomadas en momentos puntuales del sector, como cuando tuvo lugar la pandemia», explicó Martínez.

Según concretó, la intención de ampliar destinos internacionales va de la mano del objetivo global: desestacionalizar el sector. Es decir, que los turistas no solo acudan a la región en la temporada alta y contrarrestar la masificación que se empieza a notar en algunos lugares. «El turista internacional no suele viajar en los meses de alta demanda y nos interesa tenerlo», recalcó la Viceconsejera. En estos momentos, la programación de los vuelos para la temporada que viene no está cerrada, por lo que cabe la posibilidad que se amplíen rutas directas en los próximos meses, pero el Principado prefiere no hablar de plazos. En aviación hay dos temporadas: verano, de marzo a octubre, e invierno, que abarca el resto. Sí es seguro que aumentarán las plazas en un 4 por ciento en 2024. «Estamos preparados para afrontar la internacionalización del sector turístico», destacó Martínez.

Los visitantes extranjeros son ya el 21 por ciento del total, y en el año 2023 se ocuparon 78 de cada 100 plazas áreas que salieron a la venta en Asturias. El reto es poder llegar al 40 por ciento de cuota internacional y a los 2,5 millones de viajeros totales en 2033. Asturias se quedó este año al borde de los dos millones (1.974.550).

Lara Martínez puso también el foco en el llamado turismo «mice», que es aquel destinado a grupos que realizan actividades como congresos o reuniones. El Principado está intentando crecer por esa vía. De hecho, los congresistas tendrán descuentos en los billetes de tren durante los próximos meses, después de los acuerdos que suscribió Renfe con el Principado, el Ayuntamiento de Avilés y con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). «Con la potencia de la marca Asturias y el paraíso natural, tener una mejor conectividad garantiza que seamos receptores de ese tipo de turismo, aprovechando la alta velocidad, que se puede complementar con otros tipos de transporte», finalizó Martínez.