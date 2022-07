El programa presentado por Emma García se despidió para siempre de la audiencia ayer por la tarde. Por el momento se desconoce el futro de la presentadora Emma García, así como de los colaboradores habituales como Ana María Aldón o Alejandra Rubio. Algunos de ellos se despedían entre lágrimas del plató que han compartido todos los fines de semana desde hace varios años. "Se nos viene abajo", ha explicado Luis Rollán mientras consolaba a José Antonio Avilés. En Viva la Vida, Kiko Matamoros ha dedicado unas bonitas palabras al programa y a la presentadora durante su entrevista. "Me da mucha pena tener que despedirnos, no se sabe por cuánto tiempo ni hasta cuando ni hasta donde pero quiero agradecerte públicamente lo que hemos trabajado y cómo hemos trabajado. Y te digo una cosa, me has hecho muy buenas entrevistas y ha sido un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas porque eres magnifica", son las palabras con las que Kiko Matamoros responde a la presentadora