Marta Riesco no pasa por su mejor estado de ánimo. De hecho, una exclusiva por parte del portal "Pop Rosa" da a entender que la periodista habría protagonizado un numerito con Antonio David en un establecimiento de ropa. Y es que la periodista tuvo que vivir la decisión de Telecinco de "prescindir" de ella. Riesco tenía preparado un reportaje sobre el ciberacoso que, finalmente, no fue emitido como estaba previsto, pues la actualidad británica, tras el fallecimiento de Isabel II, copó el programa. Ahora la pareja de Antonio David Flores ha recibido multitud de felicitaciones por su trabajo en la alfombra roja de unos conocidos premios musicales y parece que ella podría lanzarse también al mundo de la canción (recordamos que estuvo a punto de ir a Eurovisión). La pareja protagoniza un vídeo viral versionando una de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz. "La habéis destrozado, no os lo voy a perdonar", lamentan algunos de sus seguidores.