Poco después de conocerse que Amaia Montero había permanecido ingresada en una clínica de Navarra durante un mes, ahora se ha desvelado el motivo que habría llevado a este ingreso. La excantante de "La Oreja de Van Gogh" ha estado algo pachucha de salud y acaba de salir del hospital tras un mes ingresada, tal y como cuenta la revista Lecturas. En la foto se le puede ver con un turbante en la cabeza y ropa cómoda. La cantante ha estado ingresada en una clínica de Navarra. Los últimos años de la cantante no han sido fáciles. Hace unos meses anunció que volvía al mundo de la música, pero unas semanas después hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto en la que se le veía desmejorada que acompañaba de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".