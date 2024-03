La exmujer del reconocido presentador Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha declarado públicamente su desconocimiento respecto al estado de salud actual del cantante, el cual sigue viéndose afectado por algunas secuelas que le ha dejado el COVID. La colaboradora de televisión ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que no está enterada al respecto. "No sé nada", ha explicado, dejando claro que no está al tanto de las últimas informaciones relacionadas con la salud del padre de sus hijos. Ante la pregunta sobre si ha tenido la oportunidad de hablar con el presentador después de que este haya tenido que acudir al hospital, la empresaria ha optado por no hacer comentarios al respecto, manteniendo como ya es costumbre un perfil discreto y respetuoso con la privacidad de la situación médica de Bertín.