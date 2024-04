Elena Rodríguez ya sabe lo que es triunfar en la televisión. La madre de Adara Molinero aceptó la invitación para participar en Gran Hermano Dúo y desde entonces parece que hay algo de la pequeña pantalla que le ha enganchado. Ahora, la figura pública ha tomado una decisión que su hija ya había tomado con anterioridad y que pareec haber llamado la atención de sus seguidores. "Me opero! Qué nervios", escribía Elena Rodríguez para introducir el vídeo en el que daba la noticia. "Me paso pr aquí para contaros algo que tenía muchas ganas de contaros. Es el gran complejo que tenía y desde hace muchos años que tenía ganas de someterme a la cirujía a la que me voy a someter", decía exconcursante de GH. Sus explicaciones sin embargo no han convencido a sus seguidores que la acusan de hacer publicidad de forma gratuita de una clínica de medicina estética con el único objetivo de conseguir descuentos. "Debería estar prohibido", lamentan algunos.