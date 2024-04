La madre de Adara Molinero, intervenida en el hospital: la operación a la que debe someterse y el día de la cita

Elena Rodríguez ya sabe lo que es triunfar en la televisión. La madre de Adara Molinero aceptó la invitación para participar en Gran Hermano Dúo y desde entonces parece que hay algo de la pequeña pantalla que le ha enganchado.

Ahora, la figura pública ha tomado una decisión que su hija ya había tomado con anterioridad y que pareec haber llamado la atención de sus seguidores. "Me opero! Qué nervios", escribía Elena Rodríguez para introducir el vídeo en el que daba la noticia. "Me paso pr aquí para contaros algo que tenía muchas ganas de contaros. Es el gran complejo que tenía y desde hace muchos años que tenía ganas de someterme a la cirujía a la que me voy a someter", decía exconcursante de GH.

Superando miedos

Elena Rodríguez ha confesado que la operación a la que se va a someter "es de la tripita", pero que la cosa ha estado a punto de ir un poco más allá. "Cuando voy a consulta el médico es verdad que también me dice: 'Elena, ya que te vas a hacer, ¿por qué no te haces también el pecho?", contaba la figura pública, que finalmente ha tomado la decisión de no hacerlo.

La decisión que ha tomado tampoco ha sido fácil y ese es el motivo principal por el que ha decidido someterse únicamente a una intervención quirúrgica: "Me ha costado mucho tiempo quitarme los miedos que tengo y sobretodo buscar a los mejores".

¿Cuándo se someterá Elena a la intervención? Ella mismo ha sacado de dudas a sus seguidores: "El martes entraré a quirófano. Estad atentos, porque estaré contando todo el proceso. ¡Un beso!".

Sin embargo, entre las críticas que ha recibido Rodríguez en su publicación, hay un mensaje que llama especialmente la atención: el de una compañera de reality. Lucía Sánchez, ganadora de Gran Hermano Dúo 2024, ha querido mandarle ánimos a su compañera: "Ole, tú puedes. Eres preciosa de todas formas".