Lluvia de críticas a Adara Molinero por este mensaje sobre el día del padre: "Les queda muy grande"

Adara Molinero es una de las caras conocidas de Telecinco más activa en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram comparte el día a día junto a su hijo Martín, fruto de su relación con el exconcursante y ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra, los planes que hace con su madre, Elena Rodríguez o sus outfits.

Pero la madrileña no solo comparte su día a día en familia, sus opiniones más sinceras también tienen cabida en su cuenta personal de Instagram donde esta vez, un mensaje sobre el día del padre la ha puesto en el punto de mira, lloviéndole por parte de sus seguidores y detractores todo tipo de comentarios.

Polémico mensaje

Adara Molinero ha publicado unas palabras que no han pasado desapercibidas para sus seguidores. La ganadora de 'GH VIP 7', y exconcursante de la última edición de 'Supervivientes', ha escrito un significativo mensaje por el Día del Padre. La relación con el suyo, Jesús Molinero, no es precisamente la más idílica del mundo. Por eso, la influencer no se ha referido expresamente a él, aunque sí ha querido tener este detalle público en esta señalada fecha.

Feliz día del padre ♥️ pero sobre todo feliz día del padre a todas esas mujeres que hacen de madre y padre♥️♥️♥️ — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) March 19, 2024

A la de Madrid no se le ha olvidado que hoy es el Día del Padre. Pero no se ha acordado exactamente de su padre. La que fuera azafata de vuelos ha tenido un gesto público en esta señalada fecha a través de X (el antiguo Twitter), donde ha escrito unas palabras de lo más llamativas. Un mensaje aplaudido y criticado por partes iguales, Adara Molinero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a los padres, pero también a las madres que ejercen ese papel.

Qué puñetera pereza de comentario 😴😴 — Aida (@aidanori24) March 19, 2024

"Feliz Día del Padre", ha escrito la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' junto a un corazón rojo. Pero el mensaje no se ha quedado aquí: "Pero, sobre todo, a esas mujeres que hacen de madre y padre", ha comentado la influencer con otros tres corazones del mismo color. Un mensaje que rápidamente ha llamado la atención de sus seguidores en esta red social. Tanto para bien, como para mal.