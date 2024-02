No hay duda de que la ditea mediterránea nos protege de algunas enfermedades y nos ayuda a vivir más años. Y, si bien es cierto que esta dieta tiene ese potencial, los españoles nos la llevamos saltando algunas décadas. Los científicos nos recuerdan que la dieta mediterránea se basa en los vegetales, y no sólo las frutas y las verduras, sino que debemos acordarnos más a menudo de las legumbres y de los frutos secos. No sólo aportan fibra y vitaminas, sino que estos dos últimos grupos de alimentos también contienen proteínas vegetales. Al contrario de lo que se suele pensar, la carne no es tan importante como los pescados o el queso. Nuestro menú debe tener platos de todos los grupos de alimentos pero hay algunos que por su alto contenido en azúcar o grasas no son beneficiosos.