Tragedia en Villaviciosa: muere al resbalar y clavarse la guadaña que llevaba al hombro

Trágico accidente en la parroquia de San Justo, en Villaviciosa. Un vecino falleció ayer al resbalar y clavarse la guadaña que llevaba al hombro. El suceso ha causado una gran conmoción en la zona, ya que la víctima, Gerardo Miranda, de 78 años, había residido siempre en la localidad, en una casa familiar al lado de la iglesia parroquial. Se trata de la primera muerte del año relacionada con las labores del campo.

El maliayés iba de camino a segar un prau de la familia a primera hora de la tarde cuando sufrió el terrible percance. Al parecer, según han relatado los vecinos, sufrió un resbalón y cayó hacia atrás, clavándose la guadaña que llevaba al hombro en la espalda, sin poder evitarlo. Fue un sobrino suyo, que iba detrás de él con el tractor, quien lo encontró y dio aviso a los servicios de emergencias, aunque nada se pudo hacer por él. Gerardo Miranda pereció en el acto.

La víctima residió siempre en la parroquia de San Justo, por lo que era muy conocido en la zona, si bien "no solía socializar mucho", dicen quienes lo conocían. Su vida, explican, no fue nada fácil. El resto de sus hermanos habían fallecido hace años. Tan sólo le quedaba un sobrino, con el que convivía y que tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir un ataque de nervios al encontrarse muerto a su tío. Ambos se dedicaban al campo y a cuidar de las "siete u ocho" vacas que tenían.

"No era una familia muy de socializar, pero siempre que les pedías algo estaban disponibles. Yo me llevaba muy bien con él, me gustaba picarlo y no tenía ni un pelo de tonto. Ese mismo día, precisamente, había estado en su casa ayudándolos. Cuando me lo contaron fue toda una sorpresa", explica Juan Luis Fernández, presidente de la asociación vecinal, que transmitió el pesar de la localidad por el fatal siniestro.

La noticia del suceso se extendió entre los vecinos de la zona a la largo de este jueves, llegando incluso a parroquias vecinas donde la víctima tenía familia. El funeral tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas, en la iglesia de San Justo.

El anterior fallecimiento relacionado con las labores del campo se produjo el pasado 4 de noviembre, cuando un ganadero de Barredos de 62 años murió al volcar con su tractor y sufrir un fuerte golpe en la cabeza en una de sus fincas, en la zona alta del concejo de Laviana. Este lavianés fue el sexto fallecido del año debido a accidentes de tractor. En 2022 se produjo el mismo número de fallecidos.