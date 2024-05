Empecé a leer un libro de esos que te aseguran que si estás bajo de moral, enfermo, maltratado por el desamor o eres incapaz de abordar tus labores diarias es porque no tienes la suficiente sesera para pensar con tino. El autor, Rafael Santandreu, que tiene una fórmula mágica para curar todo tipo de infortunios, viene a decir, en un resumen rápido y un poco simplificado, que si estás mal es porque tus pensamientos son erróneos. Entre otras lindezas, asegura que deberíamos cambiar de pareja cada cinco años, porque las relaciones acaban siendo tóxicas o de gran dependencia tras ese período de tiempo y que nada es tan malo como para que nos sintamos desgraciados, ni la muerte de alguien que adoramos, ni una enfermedad discapacitante, ni que se nos queme la casa.

La cantidad de consejos y de ejemplos que pone me dejaron perpleja. El autor ha vendido miles de copias en todo el mundo de este libro y de otros que, por lo que he investigado, hablan exactamente de lo mismo. La idea principal es que si no eres feliz es porque no quieres, porque otros estando mucho peor que tu, lo fueron o lo siguen siendo y fin de la historia.

Quizás estemos en una época ideal para la psicología rápida y barata y por eso la tienda de Mister Wonderful está siempre llena de gente que compra cosas bonitas: cojines que te recuerdan que hoy es el primer día del resto de tu vida, posters que te dicen que bailes como si no hubiera un mañana y camisetas que te recuerdan lo guapísima que eres aunque las ojeras te lleguen hasta el suelo.

¿Que estás nervioso porque te examinas de las oposiciones mañana? No seas tonto, tómate una tila en la taza que pone duerme menos, sueña más.

¿Que te ha subido la tensión por las nubes y el médico te receta una pastillita? Tómate un café cargado en la taza que dice ponle sal a la vida

¿Que tu pareja te ha dejado y estás muerto de pena? Hazte un chocolate en la taza que te regaló que dice ni perder ni ganar, en el amor es participar.

¿Que te quedaste en el paro? Agarra la taza que dice si amas lo que haces no hay lunes tostones.

A lo mejor algo va regular tirando a mal cuando pensamos que estar triste /agobiado/ acosado / enfermo o simplemente de bajón es algo que deberíamos evitar a toda costa, porque la vida es simplemente maravillosa y perder un minuto sufriendo es una tremenda pérdida de tiempo.

Y el que sufra por "tonterías", que se sienta culpable.

¿Verdad Santandreu?