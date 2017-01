Los vecinos de Cayés suspenden al gobierno por "incumplir promesas"

Si la relación entre los vecinos de Cayés y el gobierno de Llanera fuese académica, y la asociación de vecinos de la parroquia hiciese las veces de profesor, la nota "no rozaría ni el aprobado". Así lo expresó ayer Luis Álvarez y así lo quiere hacer saber al Alcalde. Por ello, el dirigente vecinal solicitó en los últimos días de 2016 un reunión con Gerardo Sanz (PSOE) para hacer "un balance de las acciones llevadas a cabo en la parroquia", del que, sin duda, el gobierno local sale mal parado. La transición a la numeración americana en las viviendas, el saneamiento completo de la Venta del Gallo y la mejora de infraestructuras en Cayés son algunos de los "debes" anotados por los parroquianos en este particular arqueo.

"Queremos transmitirle nuestro descontento con ciertas actuaciones. Empezando por la numeración en las viviendas, que a priori iba a estar lista para marzo de 2016 y de la que aún no sabemos nada. El saneamiento de la Venta del Gallo se está haciendo de manera parcial, algo que no nos convence porque atenta contra el principio de igualdad de los vecinos; y también queremos saber qué pasa con la variante, para la que el PSOE regional había consignado una partida en su borrador de presupuesto", enumeró Álvarez.

Lejos de excusas, Álvarez achaca estas circunstancias a dejadez por parte de los políticos. "Entendemos que la administración es lenta en muchos casos, pero la única forma de aligerarla es con trabajo y dedicación. Que no les haya dado tiempo no me vale como excusa", anunció el presidente de la asociación de vecinos, quien pide "compromiso" al gobierno tripartito (PSOE, IU y Somos) de cara al próximo año. "Celebramos que se hayan hecho cosas, como un camino que se rehabilitó recientemente, pero eso no es suficiente. Necesitamos más", sentenció el dirigente vecinal. Espera que el gobierno local no se deje los problemas de Cayés para septiembre.